Итоговая сумма зависит от уровня судебной инстанции.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов назвал средний размер пенсий судей в России в 2026 году. Информацией он поделился с ТАСС.

- Размер пенсионного обеспечения судей в России в 2026 году составляет в среднем от 120 000 до 270 000 рублей в месяц, - рассказал Сафонов.

Как пояснил эксперт, итоговый размер пенсии зависит от уровня судебной инстанции и составляет 80-85% от ежемесячного денежного вознаграждения (ЕДВ) действующего судьи на аналогичной должности. Судьи районных и городских судов будут получать 120-150 тысяч рублей, областных и краевых судов – 150-190 тысяч рублей, Верховного суда РФ – 200-250 тысяч, Конституционного суда РФ – 220-270 тысяч рублей.

Александр Сафонов уточнил, что максимальный размер выплачивается при соблюдении одного из условий по стажу. Первое из них - при 25 годах общего юридического стажа человек должен не менее 10 лет проработать в должности судьи. Тогда ему полагается выплата в размере 50% ЕПС при достижении возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.

Если же стаж судьи в должности составляет свыше 20 лет, он может рассчитывать на 80% от зарплаты действующего судьи. При этом каждый год работы сверх этого стажа добавляет к пенсии 1%, но не более 85% в итоге.

Ранее сообщалось, что в России планируют запустить новую пенсионную программу. Сейчас на будущую пенсию откладывают лишь 3,8 процента от общего числа занятых.

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