КАМАЗ продолжит работать на пятидневке в мае
Благодаря новым контрактам и успешным проектам предприятию удалось сохранить прошлый режим производства.
Появившийся объем заказов позволит КАМАЗу сохранить пятидневный рабочий график. Это стало возможным благодаря успешной реализации проектов и заключению новых соглашений о поставках, сообщает пресс-служба компании.
Соответствующий приказ о режиме работы подписал глава предприятия Сергей Когогин. Согласно этому документу, в следующем месяце сотрудники будут работать 18 дней с учетом праздников и выходных, включая Курбан-байрам.
Ранее Когогин заявил, что КАМАЗ не рассчитывает получить прибыль по итогам 2026 года. Продажи ожидаются на уровне в 45 тысяч штук, максимум — 50 тысяч.
