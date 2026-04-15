Благодаря новым контрактам и успешным проектам предприятию удалось сохранить прошлый режим производства.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Появившийся объем заказов позволит КАМАЗу сохранить пятидневный рабочий график. Это стало возможным благодаря успешной реализации проектов и заключению новых соглашений о поставках, сообщает пресс-служба компании.

Соответствующий приказ о режиме работы подписал глава предприятия Сергей Когогин. Согласно этому документу, в следующем месяце сотрудники будут работать 18 дней с учетом праздников и выходных, включая Курбан-байрам.

Ранее Когогин заявил, что КАМАЗ не рассчитывает получить прибыль по итогам 2026 года. Продажи ожидаются на уровне в 45 тысяч штук, максимум — 50 тысяч.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.