Общество
26 марта 13:18
Автор материала:«Вечерняя Казань»

КАМАЗ прокомментировал информацию о введении четырехдневки

Так предприятие реагирует на негативные последствия снижения рынка грузовых авто в России.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В ПАО «КАМАЗ» могут сократить рабочую неделю на один день с 1 июня в случае, если отрицательный рост на рынке грузовиков в России продолжится. Об этом «Вечерней Казани» рассказали в пресс-службе предприятия.

Российский рынок в этой отрасли сократился еще на 40 процентов относительно предыдущих показателей, объяснили представители производства. Однако КАМАЗ снизил свои продажи только на 15 процентов, а его рыночная доля увеличилась до 37 процентов, что укрепило лидирующую позицию организации.

«Тем не менее слабые перспективы роста рынка и давление остатков завезенной техники китайских производителей требуют от руководства компании принять необходимые меры по снижению годового плана производства и предусмотреть возможность введения сокращённой на один день рабочей недели с 1 июня. Данное решение будет реализовано только при сохранении негативной рыночной конъюнктуры и не коснётся подразделений, имеющих непрерывное производство. Социальные гарантии перед трудовым коллективом будут безусловно выполнены в полном объёме в соответствии с коллективным договором и российским законодательством», — говорится в сообщении предприятия.

В КАМАЗе отметили, что приоритетом для производства остается стопроцентное выполнение заказа Минобра и других госструктур.

Однако, как сообщил источник «Вечерней Казани» на производстве, данная мера является только предосторожностью и введение четырехдневной рабочей недели маловероятно.

Напомним, что на заводах «АвтоВАЗА» также допускают возможность сокращения рабочей недели на один день. Изменения связаны с падением спроса на автомобили Lada.

Популярное
скриншот видео
Педагог из Казани избил студента розовым дилдо — начата проверка

На видео педагог с улыбкой наносил удары по голове, ногам и ягодицам. В это время коллега смеялась и не выпускала студента из кабинета.

РИА Новости
Приготовление шашлыков во дворе грозит обернуться штрафом в 15 тысяч рублей

Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Получение инвалидности грозит россиянам новыми трудностями

По закону основанием для присвоения группы являются ограничения жизнедеятельности, но на практике пациентам не хватает специалистов и подтверждающих обследований.

соцсети
Заключенных в казанском СИЗО засекли на передаче почты по веревкам

В УФСИН прокомментировали видео, которое разошлось в Сети.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В Татарстане молодой парень погиб, попав под поезд

РЖД заплатит родителям погибшего компенсацию в 600 тысяч рублей.

Аналитика

Александра Шестакова / ИД «Вечерняя Казань»
Малодоступная ипотека и дорогие кредиты охладили рынок ИЖС

Для ИЖС в Татарстане 2025 год стал рекордным: его доля приблизилась к 70%. Но не все так однозначно: после введения эскроу его покинули до 40% игроков. Оставшиеся в раздумье: спрос сильно уронили дорогие кредиты.

Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
