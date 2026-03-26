Так предприятие реагирует на негативные последствия снижения рынка грузовых авто в России.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В ПАО «КАМАЗ» могут сократить рабочую неделю на один день с 1 июня в случае, если отрицательный рост на рынке грузовиков в России продолжится. Об этом «Вечерней Казани» рассказали в пресс-службе предприятия.



Российский рынок в этой отрасли сократился еще на 40 процентов относительно предыдущих показателей, объяснили представители производства. Однако КАМАЗ снизил свои продажи только на 15 процентов, а его рыночная доля увеличилась до 37 процентов, что укрепило лидирующую позицию организации.



«Тем не менее слабые перспективы роста рынка и давление остатков завезенной техники китайских производителей требуют от руководства компании принять необходимые меры по снижению годового плана производства и предусмотреть возможность введения сокращённой на один день рабочей недели с 1 июня. Данное решение будет реализовано только при сохранении негативной рыночной конъюнктуры и не коснётся подразделений, имеющих непрерывное производство. Социальные гарантии перед трудовым коллективом будут безусловно выполнены в полном объёме в соответствии с коллективным договором и российским законодательством», — говорится в сообщении предприятия.



В КАМАЗе отметили, что приоритетом для производства остается стопроцентное выполнение заказа Минобра и других госструктур.



Однако, как сообщил источник «Вечерней Казани» на производстве, данная мера является только предосторожностью и введение четырехдневной рабочей недели маловероятно.



Напомним, что на заводах «АвтоВАЗА» также допускают возможность сокращения рабочей недели на один день. Изменения связаны с падением спроса на автомобили Lada.



