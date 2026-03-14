Работы продолжаются также в социальных объектах.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В планах нынешнего года – провести капитальный ремонт в 706 многоквартирных домах. Работы начаты уже в 121 доме в 14 муниципальных образованиях. План строительно-монтажных работ выполнен на 7%, сообщил на совещании в Доме правительства министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин.

Продолжается также обновление социальных объектов. Так, работы по капитальному ремонту 63 общеобразовательных организаций выполнены на 14%. Всего запланирован по федеральным и республиканским программам ремонт 170 организаций образования.

Объем выполненного в детских садах ремонта составляет на сегодня 24%, в ресурсных центрах - 23%, в общежитиях - 15%, сообщает пресс-служба раиса Татарстана.

Больше трети включенных в программу капремонта 96 объектов здравоохранения - это фельдшерско-акушерские пункты, где работы выполнены на 37%. На 57% они сделаны в пунктах раздачи детского молочного питания и на 21% - в стационарах.

Также будут отремонтированы в нынешнем году 5 поликлиник, 23 молодежных объекта, 38 учреждений культуры, большую часть которых составляют сельские дома культуры, и 25 спортивных объектов.

