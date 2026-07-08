Общество
8 июля 22:52
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Капремонт школ в Татарстане завершен на 70%

В рамках республиканской программы также удалось обновить два детских дома.

Капремонт школ в Татарстане завершен на 70%

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

По итогам года в Татарстане должны быть отремонтированы 170 образовательных учреждений. На это выделили более 10 миллиардов рублей. Непосредственно на школы, которые уже обновлены на 70 процентов, направлено 6,8 миллиарда, сообщает пресс-служба Минстроя республики.

Всего ремонт пройдет в 63 общеобразовательных учреждениях, 36 из которых являются частью нацпроекта «Молодежь и дети», шесть — частью программы «Комплексное развитие сельских территорий», а еще 21 включено в республиканскую программу. Благодаря ей также удалось обновить два детских дома, а именно Болгарскую санаторную школу-интернат в Спасском районе и школу-интернат № 4 для детей с ОВЗ в Казани.

В ведомстве отметили, что практически завершен ремонт в школах сел Большие Яки Зеленодольского района и Тумутук Азнакаевского района.

Ранее сообщалось, что капитальный ремонт в Татарстане также завершен в 74 жилых домах. В республике продолжается обновление медицинских стационаров и фельдшерско-акушерских пунктов.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Афганистан рассматривает импорт в Россию бензина взамен татарстанской нефти

Общая мощность заводов этой страны – более 1 миллиона тонн переработанной нефти в год.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Эксперт предупредила о риске резкого роста нагрузки на казанских сотрудников

Такое возможно при неудачной автоматизации процессов.

Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
В Казани экс-прокурору Темникову запросили 12 лет «строгача» по делу о взятках

По версии следствия, бывший представитель надзорного ведомства оказался участником коррупционной схемы по «заказному» возбуждению уголовного дела и незаконной приостановки ареста банковских счетов.

16.мвд.рф
Бастрыкин потребовал проверить мирового судью из Казани Марселя Гафарова

Судью проверит Высшая квалификационная коллегия судей России.

соцсети Ришата Тухватуллина
Певец Ришат Тухватуллин порезался в бассейне нового пляжного комплекса в Казани

Артист планировал поиграть в волейбол, но из-за травмы присоединился к дворовому матчу в качестве болельщика.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
На рынке труда в Татарстане усиливается неравенство доходов

В то время как в одних отраслях зарплаты растут даже в условиях кризиса, в других они перестали расти и не дотягивают до среднереспубликанского уровня. Причина в том, что бизнес сокращает расходы на персонал, пытаясь сохранить стабильность.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Акции компаний из Татарстана падают в цене, но покупать их становится выгоднее
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.