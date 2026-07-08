В рамках республиканской программы также удалось обновить два детских дома.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

По итогам года в Татарстане должны быть отремонтированы 170 образовательных учреждений. На это выделили более 10 миллиардов рублей. Непосредственно на школы, которые уже обновлены на 70 процентов, направлено 6,8 миллиарда, сообщает пресс-служба Минстроя республики.

Всего ремонт пройдет в 63 общеобразовательных учреждениях, 36 из которых являются частью нацпроекта «Молодежь и дети», шесть — частью программы «Комплексное развитие сельских территорий», а еще 21 включено в республиканскую программу. Благодаря ей также удалось обновить два детских дома, а именно Болгарскую санаторную школу-интернат в Спасском районе и школу-интернат № 4 для детей с ОВЗ в Казани.

В ведомстве отметили, что практически завершен ремонт в школах сел Большие Яки Зеленодольского района и Тумутук Азнакаевского района.

Ранее сообщалось, что капитальный ремонт в Татарстане также завершен в 74 жилых домах. В республике продолжается обновление медицинских стационаров и фельдшерско-акушерских пунктов.

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