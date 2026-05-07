7 мая 10:16
«Вечерняя Казань»

«Караоке-трамвай» запускают в Казани по маршруту № 5

Ведущие эфира «Болгар радиосы» и звезды татарской эстрады будут петь вместе с пассажирами.

В Казани в День радио, 7 мая, по маршруту № 5 поедет «Караоке-трамвай». Об этом сообщили в Метроэлектротрансе.

Спецтрамвай будет ездить на маршруте с 11 до 14 часов. Ведущие эфира «Болгар радиосы» и звезды татарской эстрады будут петь вместе с пассажирами. При этом можно будет самим выбрать композицию, чтобы исполнить ее вместе с артистами под аккомпанемент баяна.

Ранее сообщалось, что в преддверии 9 Мая в столице республики начнет циркулировать «Трамвай Победы». Транспорт будет двигаться по маршруту № 5. Вагон превратится в театральную площадку: для пассажиров праздничного транспорта выступят артисты культурного центра «Сайдаш». Они погрузят жителей в атмосферу весны 1945 года и расскажут зрителям о том, как советский народ добивался Великой Победы. В трамвае зазвучат композиции военных лет, в исполнении которых смогут принять участие сами казанцы и гости города.

