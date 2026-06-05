Госэкспертиза уже одобрила проект, склад появится рядом с селом Александровка.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане готовятся к строительству ещё одного крупного картофельного склада. Государственная экспертиза выдала положительное заключение на проектную документацию хранилища, которое разместится в Чистопольском районе рядом с селом Александровка. Данные опубликованы на сайте ЕГРЗ.

Новое картофелехранилище сможет вместить 7,3 тысячи тонн продукции. Речь идет о здании 4.3 в составе комплекса, застройщиком выступает ООО «Агрофирма «Чистопольская». Сроки начала строительства пока не называются, но проект уже прошёл все согласования.

Ранее мы писали, что промпарк «Северные ворота» построят в Казани через сукук за 3,5 миллиарда рублей. Всего Татарстан привлек 35 миллиардов рублей благодаря «КазаньФоруму».

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