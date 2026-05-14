Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Казани на фестивале WOOF новых хозяев нашли 110 питомцев: 85 кошек и 25 собак. Об этом сообщает пресс-служба Центра изучения питания и благополучия животных.

Столица Татарстана вышла на второе место по числу животных, нашедших хозяев. Москва стала лидером по числу пристроенных животных – 42 собаки и 103 кошки. В Новосибирске хозяев обрели 60 кошек и 20 собак.

Специалисты в ходе фестиваля также помогали новым владельцам подготовиться к жизни с питомцем.

Ранее сообщалось, что на бездомных собак в Казани выделили 42,5 миллиона рублей. Финансирование идет из бюджета Татарстана.

