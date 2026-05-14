Казань - лидер по количеству животных, нашедших новый дом
Всего активисты помогли приютить 110 питомцев.
В Казани на фестивале WOOF новых хозяев нашли 110 питомцев: 85 кошек и 25 собак. Об этом сообщает пресс-служба Центра изучения питания и благополучия животных.
Столица Татарстана вышла на второе место по числу животных, нашедших хозяев. Москва стала лидером по числу пристроенных животных – 42 собаки и 103 кошки. В Новосибирске хозяев обрели 60 кошек и 20 собак.
Специалисты в ходе фестиваля также помогали новым владельцам подготовиться к жизни с питомцем.
Ранее сообщалось, что на бездомных собак в Казани выделили 42,5 миллиона рублей. Финансирование идет из бюджета Татарстана.
В отличие от большинства мегаполисов, купить частный дом в пригороде или черте Казани дешевле, чем трехкомнатную квартиру на вторичном рынке. Эксперты считают, что спрос на квартиры выше из-за дороговизны обслуживания и отсутствия удобств.