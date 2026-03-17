Казань и индийский Институт самоуправления займутся отходами и IT-решениями
Стороны запланировали сотрудничество и обмен опытом.
В рамках заседания Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС мэр Казани Ильсур Метшин встретился с главой Всеиндийского института местного самоуправления Джайраджа Пхатака. Представители обсудили возможное сотрудничество и совместные проекты в сфере IT, концепции «умных городов», утилизации твердых коммунальных отходов, переработки вторсырья и инклюзии. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.
Всеиндийскому институту местного самоуправления в этом году исполнилось 100 лет. Он оказывает поддержку муниципалитетам и является ведущим экспертным центром страны. За время работы оттуда выпустились 1,5 миллиона сотрудников. Программы института помогли повысить уровень жизни более чем 700 тысяч человек.
Напомним, что казанская делегация участвует в заседании Ассоциации городов стран БРИКС в Индии. Россию также представляют власти Тулы, Ханты-Мансийска, Рязани, Твери, Екатеринбурга, Краснодара и Ростова-на-Дону.
