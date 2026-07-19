Казань назвали самым популярным направлением для этнографического туризма
Четыре ночи в столице Татарстана в среднем стоят 5,8 тысячи рублей.
Казань стала самым востребованным направлением для летнего отдыха, где туристы могут познакомиться с жизнью и традициями народов России. Об этом сообщили в сервисе бронирования жилья «ТВИЛ.РУ»
Востребованность оценивали на основе заявок туристов. Лидером списка стала Казань. На втором месте оказался Петрозаводск (Карелия), а тройку лидеров замкнул Дербент в Дагестане.
В десятку самых популярных направлений для этнографических путешествий также вошли Соль-Илецк, Архыз, Чемал, Элиста, Чебоксары, Нальчик и Уфа.
Средняя стоимость проживания варьируется от 3546 рублей за 3 ночи в Уфе до 9310 рублей за 4 ночи в Архызе. В Казани стоимость проживания составляет 5854 рубля за 4 ночи, в Петрозаводске — 6493 рубля за 4 ночи, а в Дербенте — 4940 рублей за 7 ночей.
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