Казань назвали столицей инклюзии
Директор Фонда президентских грантов отметил, что столица Татарстана успешно развивается во всех направлениях.
Казань можно назвать столицей инклюзии. Об этом сообщил директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин.
По словам спикера, особенность города - в комплексном развитии. Столица Татарстана дала всей стране и международной арене толчок к развитию во всех направлениях, в том числе в области инклюзии.
- Казань Москву «уделывает» по целому ряду практик в части инклюзии, - отметил Чукалин.
Эксперт отметил работу Владимира Вавилова, который открыл в Казани детский хоспис. По словам Чукалина, он сделал это в момент, когда в стране еще никто не знал значения это слова.
Ранее на встрече благотворительного фонда «Добрая Казань» выступил мэр города Ильсур Метшин. Он заявил, что в прошлом году благотворительный фонд получил 118 миллионов рублей, которые направили 5000 попечителям. В этом году проекту исполняется 10 лет. За эти годы от фонда президентских грантов Казань получила 1,4 миллиарда рублей.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
