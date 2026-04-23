Директор Фонда президентских грантов отметил, что столица Татарстана успешно развивается во всех направлениях.

Автор фото: Денис Гордийко / мэрия Казани

Казань можно назвать столицей инклюзии. Об этом сообщил директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин.

По словам спикера, особенность города - в комплексном развитии. Столица Татарстана дала всей стране и международной арене толчок к развитию во всех направлениях, в том числе в области инклюзии.



- Казань Москву «уделывает» по целому ряду практик в части инклюзии, - отметил Чукалин.



Эксперт отметил работу Владимира Вавилова, который открыл в Казани детский хоспис. По словам Чукалина, он сделал это в момент, когда в стране еще никто не знал значения это слова.

Ранее на встрече благотворительного фонда «Добрая Казань» выступил мэр города Ильсур Метшин. Он заявил, что в прошлом году благотворительный фонд получил 118 миллионов рублей, которые направили 5000 попечителям. В этом году проекту исполняется 10 лет. За эти годы от фонда президентских грантов Казань получила 1,4 миллиарда рублей.

