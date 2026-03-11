Казань ожидают «сюрпризы» из-за таяния снега весной
Дома подтопит, могут возникнуть оползни и оплывины.
Зима в этом году выдалась аномально снежной, а в феврале количество осадков в Татарстане стало самым большим за всю историю метеонаблюдений. Поэтому и талой воды в городах и селах республики ожидается много, рассказал доцент кафедры общей геологии и гидрогеологии Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ Ильдар Нуриев.
Для сельхозотрасли избыток влаги — настоящее сокровище. Если снег будет таять постепенно, то он пропитает почву на глубину до метра, что создаст благоприятные условия для роста яровых культур, картофеля, овощей.
«Таяние снега и льда приводит к подъему уровня воды в реках и озерах, что способствует лучшему нересту рыбы», – цитирует слова эксперта пресс-служба КФУ.
Вместе с этим могут быть затоплены некоторые участки, например, долина реки Ноксы, подвалы и погреба домов в Казани в Ново-Савиновском районе вблизи Казанки.
Ранее сообщалось, что Рустам Минниханов поручил готовиться к сильному паводку из-за огромного объема снега. Больше всего воды в бассейнах Свияги, Казанки, Мёши и Шошмы — власти готовят превентивные меры.
