Казань побила в марте очередной температурный рекорд
Выходные в столице республики оказались аномально теплыми.
В Казани воздух прогрелся более чем до 10 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.
14 марта столбики термометров достигли отметки +10,2 градуса — такой высокой температуры в этот день ранее не фиксировали. Температурный рекорд обновлен.
Предыдущий максимум для 14 марта отмечали в 2025 году. Тогда показатели различались в зависимости от локации измерений. Например, на метеостанции «Казань» зафиксировали +6,7 градуса, а на АМСГ «Казань‑Сокол» +8,7 градуса.
Ранее в Казани 13 марта также был побит температурный рекорд. Тогда столбики термометров достигли 9,3 градуса.
