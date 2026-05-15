В майские праздники сюда приезжали по большей части из Москвы и Санкт-Петербурга.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Согласно исследованию сервиса кикшеринга Юрент, столица Татарстана вошла в топ самых востребованных направлений путешествий пользователей сервиса в нынешние майские праздники.

Анализ поездок клиентов в «не домашних» для себя регионах с 1 по 11 мая показал, что больше всего поездок в городе в это время пришлось на туристов из Москвы и Санкт-Петербурга, Альметьевска, Ижевска, Уфы и Нижнего Новгорода.

Чаще всего туристы на самокатах ездили между туристическими локациями, по набережным и паркам, в кафе и к историческим объектам города. Среднее время поездок составило 18 минут.

Наибольшей популярностью среди них пользовались поездки по улицам Павлюхина, Марселя Салимжанова и Сигбата Хакима. Как свидетельствует анализ, пользователи добирались на самокатах до гостиниц, вокзалов, станций метро и городских общественных пространств.

Ранее мы перечислили страны, куда выгодно полететь на лето казанцам. Дороже всего обойдется путешествие в Сербию.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.