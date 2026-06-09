Казань утвердит программу по укреплению здоровья горожан до 2030 года
Долю занимающихся спортом хотят довести до 70 процентов.
В Казани готовятся принять программу по укреплению здоровья жителей на 2026–2030 годы. Документ уже проходит антикоррупционную экспертизу. Он разработан в рамках федерального проекта «Здоровье для каждого» и нацелен на то, чтобы горожане вели более здоровый образ жизни и реже болели.
Главные ориентиры к 2030 году выглядят так. Регулярно заниматься спортом должны около 70 процентов жителей в возрасте от 3 до 79 лет. Под медицинским наблюдением — 80 процентов людей из групп риска. Потребление алкоголя планируется снизить более чем на четверть. Кроме того, власти хотят активнее развивать массовый спорт и бороться с курением.
Программу будут выполнять городские ведомства: исполком, управления здравоохранения и социальной политики, а также общественные организации. Контроль возложен на руководство исполкома. Прямого финансирования из городского бюджета не предусмотрено, но зато прописаны регулярные отчёты о ходе работы. В планах — профилактические медосмотры, спортивные и антинаркотические мероприятия, акции по здоровому питанию и отказу от вредных привычек.
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