Общество
9 июня 09:24
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«Вечерняя Казань»

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Казань утвердит программу по укреплению здоровья горожан до 2030 года

Долю занимающихся спортом хотят довести до 70 процентов.

Казань утвердит программу по укреплению здоровья горожан до 2030 года

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Казани готовятся принять программу по укреплению здоровья жителей на 2026–2030 годы. Документ уже проходит антикоррупционную экспертизу. Он разработан в рамках федерального проекта «Здоровье для каждого» и нацелен на то, чтобы горожане вели более здоровый образ жизни и реже болели.

Главные ориентиры к 2030 году выглядят так. Регулярно заниматься спортом должны около 70 процентов жителей в возрасте от 3 до 79 лет. Под медицинским наблюдением — 80 процентов людей из групп риска. Потребление алкоголя планируется снизить более чем на четверть. Кроме того, власти хотят активнее развивать массовый спорт и бороться с курением.

Программу будут выполнять городские ведомства: исполком, управления здравоохранения и социальной политики, а также общественные организации. Контроль возложен на руководство исполкома. Прямого финансирования из городского бюджета не предусмотрено, но зато прописаны регулярные отчёты о ходе работы. В планах — профилактические медосмотры, спортивные и антинаркотические мероприятия, акции по здоровому питанию и отказу от вредных привычек.

Кстати, по данным платформы «Развивай.РФ», среди крупных городов Татарстана хуже всего качеством медицинских услуг удовлетворены жители Зеленодольска.

Ранее мы писали, чего будут добиваться власти для татарстанцев в области здоровья и долголетия. Республика в лидерах по рождаемости в ПФО.

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