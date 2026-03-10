Общество
10 марта 15:47
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Казань уже вышла в лидеры по объему строительства за текущий год

Однако по другим показателям столица республики оказалась совсем не на первых строчках.

Казань уже вышла в лидеры по объему строительства за текущий год

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В рейтинге по числу строящейся недвижимости Казань заняла 10-е место по России. Объем текущих работ оказался свыше двух миллионов «квадратов» жилья. Столица республики и в прошлом году показала высокий результат, сохранив свои позиции, выяснили аналитики РИА Новости.

В этом рейтинге с Казанью соседствуют Уфа, Новосибирск и Владивосток. Первое место по объему строительства ожидаемо заняла Москва. Однако, по словам экспертов, отмечается высокая неоднородность ситуации по стране — где-то строят слишком много, а где-то практически не появляется новых домов.

При этом в рейтинге по объему строительства на душу населения Казань заняла только 28-е место с показателем в 1,56 квадратных метра. В данном рейтинге лидером оказался Краснодар, где на одного жителя строится 4,39 «квадрата».

Как отмечают аналитики, по вводу недвижимости прошедший год стал удачным для рынка. Всего начало использоваться 108,1 миллиона новых «квадратов» — на 0,4 процента больше, чем годом ранее. По всей России построили 13,9 тысячи многоквартирных домов. Это позволило многим жителям улучшить свои жилищные условия.

Ранее сообщалось, что в Татарстане уже ввели в эксплуатацию более 30 процентов жилья от годового плана. Завершено строительство 45 многоквартирных домов.

Все самое интересное в нашем телеграм-канале.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Цены на бензин в России поползли вверх из-за конфликта на Ближнем Востоке

Россия пока держит розницу под контролем, но биржевые котировки уже растут — вслед за мировыми.

НАСА
Падения кометы на Солнце в начале апреля ждут ученые

Последние дни жизни небесного тела, вероятно, получится увидеть невооруженным глазом, в том числе с территории России.

Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Умер один из сооснователей радиостанции «Эхо Москвы»

Последние три года Сергей Игнатов боролся с онкологией.

Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
Субподрядчик ПАО «Туполев» получил «условку» по делу о хищении 148 миллионов

Суд обязал фигуранта дела Евгения Половкина выплатить 1,4 миллиона рублей.

скриншот видео
ФСБ задержала сотрудников «Флота РТ» по подозрению в вымогательстве взяток

Уголовные дела возбуждены по статьям о получении взятки и посредничестве во взяточничестве.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств

В 2025 году индекс промышленности вырос на 9,9%, опередив общероссийские показатели. Республика научилась жить в новой реальности, когда «нефтянка» больше не кормит бюджет. Но остаются уязвимости, которые ставят под удар отдельные отрасли.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Программа долгосрочных сбережений не хайпанула у молодежи
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.