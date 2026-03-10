Однако по другим показателям столица республики оказалась совсем не на первых строчках.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В рейтинге по числу строящейся недвижимости Казань заняла 10-е место по России. Объем текущих работ оказался свыше двух миллионов «квадратов» жилья. Столица республики и в прошлом году показала высокий результат, сохранив свои позиции, выяснили аналитики РИА Новости.

В этом рейтинге с Казанью соседствуют Уфа, Новосибирск и Владивосток. Первое место по объему строительства ожидаемо заняла Москва. Однако, по словам экспертов, отмечается высокая неоднородность ситуации по стране — где-то строят слишком много, а где-то практически не появляется новых домов.

При этом в рейтинге по объему строительства на душу населения Казань заняла только 28-е место с показателем в 1,56 квадратных метра. В данном рейтинге лидером оказался Краснодар, где на одного жителя строится 4,39 «квадрата».

Как отмечают аналитики, по вводу недвижимости прошедший год стал удачным для рынка. Всего начало использоваться 108,1 миллиона новых «квадратов» — на 0,4 процента больше, чем годом ранее. По всей России построили 13,9 тысячи многоквартирных домов. Это позволило многим жителям улучшить свои жилищные условия.

Ранее сообщалось, что в Татарстане уже ввели в эксплуатацию более 30 процентов жилья от годового плана. Завершено строительство 45 многоквартирных домов.

