Общество
13 апреля 10:27
Автор материала:Павел Наумов

Казань вновь примет «Новую волну»

На концерте выступят конкурсанты, исполняя песни Раймонда Паулса.

Казань вновь примет «Новую волну»

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Казани снова пройдет музыкальный фестиваль «Новая волна». На мероприятии выступят конкурсанты, которые исполнят песни Раймонда Паулса. Об этом на деловом понедельнике сообщил мэр города Ильсур Метшин.

- В этом году Казань снова станет музыкальной столицей России и примет «Новую волну» — крупное событие для эстрады. Мы долго к этому стремились, и второй год подряд наш город получает шанс провести важное мероприятие. Это событие станет значимым для всех артистов страны. Казань готова встретить гостей и организовать незабываемый праздник. Мы ещё раз покажем, что Казань — место, где рождаются звёзды. Спасибо продюсеру Игорю Крутому за поддержку наших культурных проектов, от Универсиады до открытия Игр БРИКС, — отметил Метшин.

Он уточнил, что у казанской мэрии много совместных планов с Крутым, который, по словам Метшина, поделится некоторыми из них.

- С его разрешения открою один сюрприз: один из дней будет посвящён совместному проекту Димаша и Игоря Крутого. Димаш — известный исполнитель, и я уверен, что молодёжь и поклонники Игоря Крутого с удовольствием придут на концерт. Ещё один день будет посвящён творчеству Раймонда Паулса, которому исполняется 90 лет. Игорь Яковлевич тесно сотрудничает с Паулсом, и их совместные проекты вдохновляют многие поколения. Песни Паулса знают и любят наши бабушки, дедушки и родители, — добавил Метшин.

По его словам, на концерте выступят конкурсанты, исполняя песни Паулса. Это традиция, которая познакомит молодых слушателей с его творчеством. Полную программу и остальные сюрпризы Игорь Яковлевич раскроет лично.

Метшин напомнил, что результаты первой казанской «Новой волны» превзошли ожидания. Церемония открытия привлекла 17,5 миллиона зрителей. Это большой показатель, и о фестивале написали более полутора тысяч публикаций. Эти события добавляют очков в копилку туристической привлекательности Казани.

Напомним, что музыкальный фестиваль проходил в Казани впервые в 2025 году. Журналист нашей редакции тогда успел пообщаться с конкурсантами. Читайте об этом подробнее здесь.

