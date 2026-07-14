Казань вошла в лидеры по числу прямых рейсов в Турцию
Доля пакетных чартерных программ составляет 70–90 процентов.
Казань вошла в число крупнейших региональных центров по отправке туристов на турецкие курорты. Об этом проинформировала аналитическая служба АТОР.
По данным Ассоциации туроператоров России, нынешним летом вылететь прямым рейсов в Турцию можно из 28 городов. Помимо Казани среди лидеров по количеству рейсов в этом направлении также Санкт-Петербург, Екатеринбург, Уфа, Самара и Новосибирск. На них приходится в общей сложности 35–45 процентов всех туроператорских рейсов в Анталью.
Что касается столицы Татарстана, доля пакетных чартерных программ в Казани составляет 70–90 процентов. Вылеты в Анталью осуществляются самолетами сразу нескольких крупных авиаперевозчиков: Turkish Airlines, Southwind, Corendon и «Уральские авиалинии».
Летом на турецкие сезоны выполняется порядка 330–390 рейсов еженедельно. Большая их часть – 75–80 процентов – в Анталью. По данным АТОР, спрос на турецкое направление в Казани стабильный.
Ранее мы писали, что пляжи Казани снова не вошли в список разрешенных для купания. В Татарстане безопасными для отдыха признали 13 мест из 24.
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