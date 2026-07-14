Доля пакетных чартерных программ составляет 70–90 процентов.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Казань вошла в число крупнейших региональных центров по отправке туристов на турецкие курорты. Об этом проинформировала аналитическая служба АТОР.

По данным Ассоциации туроператоров России, нынешним летом вылететь прямым рейсов в Турцию можно из 28 городов. Помимо Казани среди лидеров по количеству рейсов в этом направлении также Санкт-Петербург, Екатеринбург, Уфа, Самара и Новосибирск. На них приходится в общей сложности 35–45 процентов всех туроператорских рейсов в Анталью.

Что касается столицы Татарстана, доля пакетных чартерных программ в Казани составляет 70–90 процентов. Вылеты в Анталью осуществляются самолетами сразу нескольких крупных авиаперевозчиков: Turkish Airlines, Southwind, Corendon и «Уральские авиалинии».

Летом на турецкие сезоны выполняется порядка 330–390 рейсов еженедельно. Большая их часть – 75–80 процентов – в Анталью. По данным АТОР, спрос на турецкое направление в Казани стабильный.

Ранее мы писали, что пляжи Казани снова не вошли в список разрешенных для купания. В Татарстане безопасными для отдыха признали 13 мест из 24.

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