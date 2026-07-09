За перелет и размещение в отеле придется отдать в среднем 18,8 тысячи рублей.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Столица Татарстана оказалась на десятом месте в рейтинге городов для бюджетных путешествий. Медианная стоимость перелета и средняя цена за ночь в отеле здесь складываются в сумму 18,8 тысячи рублей. Такое исследование провели в «Яндекс путешествиях», пишет ТАСС.

Лидирующую позицию занял Саратов с совокупным показателем в 15 950 рублей. На втором и третьем местах Архангельск и Волгоград. Сумма у них одинаковая — 17 140 рублей. Но у Архангельска преимущество в более выгодном перелете, а у Волгограда — в более выгодном размещении.

В десятку бюджетных также вошли Самара (17,2 тысячи рублей), Пермь (17,5 тысячи), Тюмень (18 тысяч), Ижевск (18,3 тысячи), Уфа (18,4 тысячи) и Оренбург (18,7 тысячи).

Ранее сообщалось, что на развитие туризма в Татарстане потратили в 2026 году 350 миллионов рублей. Регион занимает первое место по количеству номерного фонда в ПФО.

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