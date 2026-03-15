Общество
15 марта 12:08
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Казань вошла в топ городов по работе с бездомными животными

Город отмечен за эффективную систему отлова и устройства бездомных питомцев наряду с Москвой и Петербургом.

Казань вошла в топ городов по работе с бездомными животными

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Казань вошла в число российских городов с наиболее эффективной системой отлова и дальнейшего устройства бездомных животных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова председателя комиссии Общественной палаты России по экологии и устойчивому развитию Елены Шаройкиной.

Эксперт выделила ряд регионов, где выстроена чёткая система работы с бездомными питомцами при активной поддержке местных властей. В числе лидеров помимо Казани названы Москва, Санкт‑Петербург, Иваново и Вологда.

Вместе с тем Елена Шаройкина подчеркнула, что не во всех регионах ситуация столь благополучна. В качестве примера сложностей она привела Астраханскую область, где из-за коррупционных скандалов снизилась эффективность программ помощи животным.

Данные Всероссийской переписи бездомных животных показывают масштаб проблемы в стране: насчитывается около 3,6 миллиона собак и кошек без владельцев, что составляет примерно четыре процента от общего числа домашних питомцев. Наибольшая концентрация бездомных животных зафиксирована в Северо‑Кавказском федеральном округе: здесь на каждые 100 человек приходится почти 7 бездомных питомцев.

Ранее в течение года в Казани произошло несколько нападений собак. К примеру, в феврале на пенсионера в зеленодольском поселке Васильево напали собаки.

До этого в декабре прошлого года погибла девочка, которую также покусали собаки в Васильево.

