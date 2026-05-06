Общество
6 мая 11:40
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Казанцам бесплатно сделают тест на ВИЧ

Тест-мобиль будет работать с 13:00 до 17:00.

Казанцам бесплатно сделают тест на ВИЧ

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Жители Казани могут бесплатно сделать тест на ВИЧ. Тест-мобиль расположится в парке имени Горького. Он будет работать с 13:00 до 17:00, сообщили в Минздраве Татарстана.

Мероприятие организовано Республиканским центром по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями и министерством здравоохранения республики.

Ранее сообщалось, что в Татарстане на профилактику ВИЧ направят 1,3 миллиона рублей. На эти средства закупят тысячу тестов и организуют консультирование в четырех городах региона. Все анализы можно будет сделать анонимно.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Госкомитет РТ по биоресурсам
Во время рейда в Татарстане задержали браконьера с краснокнижной рыбой

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

соцсети
Скандальная блогерша из Челнов Агина Алтынбаева попала в ДТП

Авария произошла по пути в Казань.

скриншот видео
Пьяный казанец залез на фасад здания «КАИ ОЛИМП» и повис на вывеске

Мужчина словно Человек-паук залез на стену в одном нижнем белье, но в итоге упал с высоты третьего этажа.

Минздрав Татарстана
Татарстанец едва не умер от укуса змеи

Плюс ко всему мужчину укусил клещ.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Беспилотник ВСУ врезался в многоэтажку в Москве

ПВО отразила атаку нескольких дронов.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»

С потерей доходности депозитов и акций капитал перетекает в сторону облигаций. Что нужно знать начинающему инвестору и как не попасться в ловушку мошенников рассказал младший аналитик отдела анализа финансовых рынков брокера «КИТ Финанс».

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.