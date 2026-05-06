Казанцам бесплатно сделают тест на ВИЧ
Тест-мобиль будет работать с 13:00 до 17:00.
Жители Казани могут бесплатно сделать тест на ВИЧ. Тест-мобиль расположится в парке имени Горького. Он будет работать с 13:00 до 17:00, сообщили в Минздраве Татарстана.
Мероприятие организовано Республиканским центром по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями и министерством здравоохранения республики.
Ранее сообщалось, что в Татарстане на профилактику ВИЧ направят 1,3 миллиона рублей. На эти средства закупят тысячу тестов и организуют консультирование в четырех городах региона. Все анализы можно будет сделать анонимно.
