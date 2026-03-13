Казанцам напомнили, когда стартуют весенние сельхозярмарки
Товары по сниженным ценам можно приобрести во всех районах столицы республики по выходным дням.
В субботу, 14 марта, начинается сезон весенних сельскохозяйственных ярмарок в Казани. Жителям удастся приобрести овощи, мясо и хозтовары со скидкой в 15 процентов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.
На площадках можно будет найти продукцию районов Татарстана и местных агропромышленных предприятий, в том числе Татпотребсоюза, тепличного комбината «Майский», холдинга «Ак Барс», птицефабрики и других.
Ярмарки пройдут с 6:00 до 13:00 по адресам:
Авиастроительный район:
— улица Дементьева, 7;
— улица Беломорская, 6;
— пересечение улиц Беломорской и Гудованцева.
Вахитовский район:
— пересечение улиц Карима Тинчурина и Татарстан.
Кировский район:
— улица Альфии Авзаловой, 15;
— улица Батыршина, 20;
— улица Революционная, 12.
Московский район:
— улица Шамиля Усманова, 1 (у Московского рынка).
Ново-Савиновский район:
— проспект Ямашева, 71а;
— улица Академика Лаврентьева, 10.
Приволжский район:
— проспект Победы, 46в;
— улица Юлиуса Фучика, 64, к. 1.
Советский район:
— улица Аграрная, 2;
— улица Липатова, 7.
Не обделили и жителей отдаленных районов агломерации: в ЖК «Салават Купере» ярмарка пройдет на парковке торгового центра (поселок Осиново, улица Садовая, 9). В поселке Северном купить овощи и мясо можно будет по воскресеньям на пересечении улиц Беломорская и Гудованцева.
При возникновении вопросов по поводу ярмарок можно обратиться по телефону горячей линии: +7 (843) 223-27-72 (добавочный — 84331).
Напомним, что долгое время ярмарка у Московского рынка по адресу улица Шамиля Усманова, 1 не проводилась из-за реконструкции. Она вернется на свое прежнее место в этом году. Казанцы смогут посетить 14 торговых площадок, специально подготовленных для этого мероприятия, с 14 марта по 26 апреля.
