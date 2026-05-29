Казанцам рассказали, как пройдёт фестиваль «Крутушка»
Меропирятие будет идти три дня - с 21 по 23 августа.
С 21 по 23 августа в посёлке Крутушка пройдёт XVI Международный этнический фестиваль «Крутушка». Об особенностях грядущего фестиваля рассказала художественный руководитель «Крутушки» Дина Башкирова. Главная идея фестиваля — создать пространство для живого общения. В течение трёх дней участники живут вместе в палаточном лагере. В программе — танцы, песни, игры и множество возможностей познакомиться с традициями разных народов.
Мероприятие проводится ежегодно с 2009 года и за это время стало площадкой для объединения людей разных поколений, народов и культур, отметила Башкирова.
Фестиваль традиционно разворачивается в лесу на берегу реки Казанки. Всего в 20 минутах находятся знаменитые Голубые озёра. В этом году гости смогут попробовать блюда традиционных кухонь. Шеф-повара будут готовить в печи под открытым небом.
Планируется фотопроект со старинной техникой. Профессиональные фотографы с винтажными камерами создадут уникальные портреты гостей в аутентичных костюмах.
Сейчас организаторы продолжают собирать заявки от творческих коллективов. В конце июня пройдёт отбор участников, после чего будет сформирована программа этносцены.
Ранее мы писали, что в этом году в рамках нацпроекта поддержано проведение четырёх фестивалей: три из них пройдут в Болгаре и один — в Крутушке.
