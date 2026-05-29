Общество
29 мая 12:14
Алина Камалютдинова

Журналист

Казанцам рассказали, как пройдёт фестиваль «Крутушка»

Меропирятие будет идти три дня - с 21 по 23 августа.

Автор фото: Денис Гордийко / мэрия Казани

С 21 по 23 августа в посёлке Крутушка пройдёт XVI Международный этнический фестиваль «Крутушка». Об особенностях грядущего фестиваля рассказала художественный руководитель «Крутушки» Дина Башкирова. Главная идея фестиваля — создать пространство для живого общения. В течение трёх дней участники живут вместе в палаточном лагере. В программе — танцы, песни, игры и множество возможностей познакомиться с традициями разных народов.

Мероприятие проводится ежегодно с 2009 года и за это время стало площадкой для объединения людей разных поколений, народов и культур, отметила Башкирова.

Фестиваль традиционно разворачивается в лесу на берегу реки Казанки. Всего в 20 минутах находятся знаменитые Голубые озёра. В этом году гости смогут попробовать блюда традиционных кухонь. Шеф-повара будут готовить в печи под открытым небом.

Планируется фотопроект со старинной техникой. Профессиональные фотографы с винтажными камерами создадут уникальные портреты гостей в аутентичных костюмах.

Сейчас организаторы продолжают собирать заявки от творческих коллективов. В конце июня пройдёт отбор участников, после чего будет сформирована программа этносцены.

Ранее мы писали, что в этом году в рамках нацпроекта поддержано проведение четырёх фестивалей: три из них пройдут в Болгаре и один — в Крутушке.

