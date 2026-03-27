Автор фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Поставить необходимые прививки своим питомцам жители столицы республики смогут в Приволжском и Советском районах 28 и 29 марта. Об этом любителям животных рассказали в пресс-службе мэрии Казани.

В пунктах вакцинации будут ждать собак и кошек. В субботу, 28 марта, прививку от бешенства будут ставить с 10:00 до 12:00 в жилом массиве Старые Горки по адресу улица Артельная, 10. Затем с 12:30 до 14:30 пункт развернется в Борисково, переулок Якты Юл, 4. С 10:00 до 14:00 можно будет пройти вакцинацию в коттеджном поселке «Абу Даби» на улице Волшебной, 20, у магазина.

В воскресенье, 29 марта, с 10:00 до 13:00 специалисты будут ждать владельцев с питомцами в жилом массиве Первомайский на улице Военный 2-й городок, 142/1. С 10:00 до 14:00 пункт развернется в жилом массиве Чебакса возле остановки общественного транспорта «Жилой массив Чебакса» на улице Заводской.

Помимо прививок, ветеринары предоставят владельцам возможность чипировать домашних животных на месте.

Все интересующие вопросы можно задать по телефонам ветеринарных клиник: +7 (843) 234-75-61 (ветклиника Советского района Казани), +7 (843) 298-53-02 (ветклиника Вахитовского и Приволжского районов Казани).

Ранее сообщалось, что Казань вошла в топ российских городов с наиболее эффективной системой отлова бродячих животных и дальнейшей работы с ними. Это стало возможным благодаря активной поддержке местных властей.

