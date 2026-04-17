Общество
17 апреля 22:24
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Казанцам скучно работать охранниками и бухгалтерами

Согласно опросу, горожане с неприязнью смотрят на офисных клерков и ряд других самых обычных профессий.

Казанцам скучно работать охранниками и бухгалтерами

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Самой скучной профессией жители столицы республики считают работу охранником — так ответили 14 процентов опрошенных. Дальше по списку — бухгалтер (11 процентов), продавец (восемь процентов) и библиотекарь (пять процентов). Такие данные приводят аналитики SuperJob.

По четыре процента также набрали архивариус, вахтер и сторож. Каждый пятый казанец не смог определиться с ответом, а еще четыре процента считает, что любая работа окажется скучной, если ее не любить. В рейтинг также попали юрист, дворник, оператор кол-центра, уборщик и любая офисная работа.

Каждый десятый казанец при этом считает, что скучных профессий вообще нет. Мужчины и женщины в своих мнениях разнятся — первые считают, что быть сторожем скучнее всего. Женщины же явно не мечтают работать бухгалтером и охранником, но при этом чаще отрицают существование скучных вакансий.

Ранее сообщалось, что каждый пятый казанец хочет зарабатывать больше. Большинство горожан планируют увеличить заработок за счет подработок.

