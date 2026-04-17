Казанцам скучно работать охранниками и бухгалтерами
Согласно опросу, горожане с неприязнью смотрят на офисных клерков и ряд других самых обычных профессий.
Самой скучной профессией жители столицы республики считают работу охранником — так ответили 14 процентов опрошенных. Дальше по списку — бухгалтер (11 процентов), продавец (восемь процентов) и библиотекарь (пять процентов). Такие данные приводят аналитики SuperJob.
По четыре процента также набрали архивариус, вахтер и сторож. Каждый пятый казанец не смог определиться с ответом, а еще четыре процента считает, что любая работа окажется скучной, если ее не любить. В рейтинг также попали юрист, дворник, оператор кол-центра, уборщик и любая офисная работа.
Каждый десятый казанец при этом считает, что скучных профессий вообще нет. Мужчины и женщины в своих мнениях разнятся — первые считают, что быть сторожем скучнее всего. Женщины же явно не мечтают работать бухгалтером и охранником, но при этом чаще отрицают существование скучных вакансий.
Ранее сообщалось, что каждый пятый казанец хочет зарабатывать больше. Большинство горожан планируют увеличить заработок за счет подработок.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Дело осужденного на 10 лет «строгача» полковника чрезвычайного ведомства вернулось в апелляционную инстанцию.
Суд запретил деятельность на 60 суток.
В домах напротив нового театра Камала проводят обновление фасадов — жителей заставили переустанавливать кондиционеры за свой счет и построили хлипкую конструкцию из листов металла с низкими перилами.
Воды не будет с 1:00 14 апреля.
От полученных травм скончались два водителя и два пассажира.
Власти хотят модернизовать семейную ипотеку. Размер лимита для регионов с дорогим жильем предлагают повысить вдвое и «привязать» к площади жилья и числу детей в семье. Эксперты считают: это поднимет спрос, но повысит стоимость квартир.