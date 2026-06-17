Казанцев приглашают стать донорами крови на медицинском форуме
Стать частью общего дела можно будет в мобильном центре у ИТ-парка.
Жителей столицы республики во время медицинского форума «НОВАМЕД-2026» приглашают сдать кровь. Мобильный донорский центр будет работать 21, 22 и 23 июня с 8:00 до 13:00 у ИТ-парка на улице Спартаковской, 2. Стать частью благородного дела могут совершеннолетние жители весом больше 55 килограмм без противопоказаний. С собой необходимо взять паспорт и СНИЛС, сообщает пресс-служба Минздрава Татарстана.
На всероссийское событие, посвященное рынку медицинских изделий, съедутся ведущие специалисты Минздрава, Росздравнадзора и Минпромторга. Форум является ключевым мероприятием для профессионалов страны.
«Но есть то, что объединяет всех нас независимо от статуса — человеческая жизнь. Именно поэтому в рамках форума будет работать мобильный донорский комплекс», — рассказали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в республике подошла к концу акция «Сад памяти», приуроченная к 81-летию Победы в Великой Отечественной войне. Жители высадили 2,5 миллиона деревьев в память о великом подвиге 378 тысяч татарстанцев.
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