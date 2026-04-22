Казанцы готовят коллективную жалобу к A-Fitness
Причина — закрытие клуба.
Жители Казани, купившие абонемент в A-Fitness, массово направляют жалобы в Роспотребнадзор. Причиной стало то, что фитнес-клуб закрывается по неизвестным причинам.
Ведомство приняло решение собрать документы и подготовить коллективный иск в защиту прав потребителей, пострадавших от действий фитнес-центра.
Напомним, A-Fitness планирует прекратить работу с 1 июня. В объявлении говорится, что услуги по заключенным ранее договорам будут оказывать в Alex Fitness ГУМ. Заявления о расторжении договоров будут приниматься до 31 мая в отделе продаж A-Fitness «Тандем».
