Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Жители Казани, купившие абонемент в A-Fitness, массово направляют жалобы в Роспотребнадзор. Причиной стало то, что фитнес-клуб закрывается по неизвестным причинам.

Ведомство приняло решение собрать документы и подготовить коллективный иск в защиту прав потребителей, пострадавших от действий фитнес-центра.

Напомним, A-Fitness планирует прекратить работу с 1 июня. В объявлении говорится, что услуги по заключенным ранее договорам будут оказывать в Alex Fitness ГУМ. Заявления о расторжении договоров будут приниматься до 31 мая в отделе продаж A-Fitness «Тандем».

