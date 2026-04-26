Общество
26 апреля 19:40
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Казанцы рассказали, насколько далеко готовы уехать за новыми впечатлениями

Средняя продолжительность поездки - шесть дней.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Жители Казани готовы отправиться в автопутешествие на расстояние до 1500 километров. А средняя продолжительность такой поездки — шесть дней. Почти половина казанцев (48 процентов) хочет увидеть новые места, для 45 процентов важна свобода передвижения. Такое исследование провели в «Авито Путешествиях» и «Авито Авто».

Для туристических поездок предпочтительны автомобили, их выбрали 45 процентов опрошенных, в основном женщины. На поездах любят путешествовать 24 процента, на автобусах и самолетах — по 16 процентов. Главные фанаты автопутешествий — люди в возрасте 35–44 лет.

Больше половины казанцев отправляются путешествовать с семьей (56 процентов), четверть (24 процента) — с партнером, а 12 процентов — с друзьями. Во время поездок 36 процентов предпочитают останавливаться в посуточных квартирах и домах, столько же — в отелях, чуть меньше (34 процента) у родственников, друзей и знакомых. А 24 процента ночуют в машине или в кемпинге.

Ранее сообщалось, что россияне устали от культа успеха и все чаще выбирают «сонный туризм». Жители просто хотят полежать в темной комнате на удобном матрасе рядом с лесом.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
прокуратура Татарстана
Прокурор Татарстана хочет отобрать у экс-чиновника мэрии Казани 122 млн рублей

Александра Голякова и его семью подозревают в том, что они не смогли объяснить, откуда деньги на дорогую недвижимость.

Степан Белоенко / ИД «Вечерняя Казань»
Стартовал суд над футболистами молодёжки «Рубина», обвиняемых в изнасиловании

Дело откладывалось несколько раз с заменой председательствующего, сегодня планируется допросить потерпевшую.

duma.gov.ru
Зюганов предупредил о возможности повторения 1917 года

Председатель КПРФ призвал не допустить революцию.

соцсети
В Махачкале мужчина с ножом напал на врачей — не простил смерть матери

Нападавшего задержали.

Нападавшего задержали.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Россиян предупредили о начале контроля за банковскими переводами

Налоговая начнёт автоматически проверять регулярные переводы на карты

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность

Власти требуют от сельхозпроизводителей увеличения объемов, одновременно урезая льготы и ужесточая нормы контроля. Крестьянские хозяйства закрываются или переходят в статус личных подсобных, и все это на фоне сильнейшей нехватки кадров.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.