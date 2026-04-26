Казанцы рассказали, насколько далеко готовы уехать за новыми впечатлениями
Средняя продолжительность поездки - шесть дней.
Жители Казани готовы отправиться в автопутешествие на расстояние до 1500 километров. А средняя продолжительность такой поездки — шесть дней. Почти половина казанцев (48 процентов) хочет увидеть новые места, для 45 процентов важна свобода передвижения. Такое исследование провели в «Авито Путешествиях» и «Авито Авто».
Для туристических поездок предпочтительны автомобили, их выбрали 45 процентов опрошенных, в основном женщины. На поездах любят путешествовать 24 процента, на автобусах и самолетах — по 16 процентов. Главные фанаты автопутешествий — люди в возрасте 35–44 лет.
Больше половины казанцев отправляются путешествовать с семьей (56 процентов), четверть (24 процента) — с партнером, а 12 процентов — с друзьями. Во время поездок 36 процентов предпочитают останавливаться в посуточных квартирах и домах, столько же — в отелях, чуть меньше (34 процента) у родственников, друзей и знакомых. А 24 процента ночуют в машине или в кемпинге.
Ранее сообщалось, что россияне устали от культа успеха и все чаще выбирают «сонный туризм». Жители просто хотят полежать в темной комнате на удобном матрасе рядом с лесом.
