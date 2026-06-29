Общество
29 июня 13:26
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«Вечерняя Казань»

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Казанцы рассказали, в каких профессиях не хотели бы видеть детей

Одна из самых нежеланных работ — дворник.

Казанцы рассказали, в каких профессиях не хотели бы видеть детей

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Главным кошмаром для многих казанских родителей станет профессия дворника у их ребенка. Об этом рассказали 11 процентов опрошенных. На втором месте — рабочие специальности (восемь процентов), а на третьем — полицейские и чиновники (по семь процентов голосов). Такой опрос провели в SuperJob.

Родители признались, что пугают детей профессией уборщика и продавца. Так делают шесть процентов. Столько же людей предостерегают детей от работы учителем и воспитателем. Пять процентов оберегают от военной карьеры, а три процента не хотят, чтобы дети в будущем связали работу с бухгалтерией, медициной, вождением или менеджментом в разных сферах. Реже всех упоминались артисты, официанты, грузчики, курьеры (по два процента), а также юристы (один процент).

В то же время 13 процентов родителей утверждают, что готовы принять любой выбор ребенка, касающийся карьеры. Мужчины чаще женщин опасаются, что дети станут чиновниками, полицейскими или водителями. А женщины сильнее тревожатся о том, что ребенок сможет трудиться только разнорабочим, уборщиком, продавцом или бухгалтером.

Ранее сообщалось, что работодатели довольны уровнем подготовки выпускников в Татарстане. Около 15 процентов опрошенных нанимателей высоко оценивают уровень подготовки молодежи, еще 36 процентов — средне.

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