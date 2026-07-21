Общество
21 июля 22:38
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«Вечерняя Казань»

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Казанцы стали в четыре раза больше тратить на спортивные мероприятия

Заметно выросли траты горожан также на театры, шоу и концерты.

Казанцы стали в четыре раза больше тратить на спортивные мероприятия

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Аналитики Ticketscloud, проанализировав продажи билетов в Казани, выяснили, что средний чек за первое полугодие 2026 года в сравнении с годом ранее вырос практически на все культурно-развлекательные мероприятия.  

Сильнее всего за шесть месяцев подскочили траты горожан в категории спортивных событий. Они выросли более чем в четыре раза - с 3766 рублей до 17 004 рублей.  

Выросли средние чеки также на театры (с 5240 до 12 475 рублей),  на шоу (с  9109 до  11 850 рублей) и концерты (с 3949 до 9439 рублей). Существенно подскочили траты казанцев на фестивали и вечеринки.  

Несмотря на высокие цены, концерты по-прежнему очень популярны среди горожан. Так, с 1 января по 14 июля нынешнего года билеты на них купили 10 359 уникальных покупателей. На втором и третьем местах по числу уникальных покупателей – шоу и вечеринки, отметили аналитики Ticketscloud.

Ранее мы писали, что казанцы сделали меньше всех фото на VK Fest в сравнении с другими городами. Мероприятие также проходило в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде — там медиаактивность оказалась в разы выше.

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