Казанцы стали в четыре раза больше тратить на спортивные мероприятия
Заметно выросли траты горожан также на театры, шоу и концерты.
Аналитики Ticketscloud, проанализировав продажи билетов в Казани, выяснили, что средний чек за первое полугодие 2026 года в сравнении с годом ранее вырос практически на все культурно-развлекательные мероприятия.
Сильнее всего за шесть месяцев подскочили траты горожан в категории спортивных событий. Они выросли более чем в четыре раза - с 3766 рублей до 17 004 рублей.
Выросли средние чеки также на театры (с 5240 до 12 475 рублей), на шоу (с 9109 до 11 850 рублей) и концерты (с 3949 до 9439 рублей). Существенно подскочили траты казанцев на фестивали и вечеринки.
Несмотря на высокие цены, концерты по-прежнему очень популярны среди горожан. Так, с 1 января по 14 июля нынешнего года билеты на них купили 10 359 уникальных покупателей. На втором и третьем местах по числу уникальных покупателей – шоу и вечеринки, отметили аналитики Ticketscloud.
Ранее мы писали, что казанцы сделали меньше всех фото на VK Fest в сравнении с другими городами. Мероприятие также проходило в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде — там медиаактивность оказалась в разы выше.
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