Стоимость килограмма ягоды в столице Татарстана может превышать две тысячи рублей.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Казанцы жалуются на стоимость черешни в городе — по словам местных жителей, килограмм ягоды может стоить от 900 до 2,6 тысячи, что в четыре раза выше прошлогодних цен. Об этом сообщает Mash Iptash.

По словам продавцов, такое ценообразование связано с «несезоном российской черешни» — она еще не успела созреть, и потому прилавки пока заняты привозным товаром. Торговцы отмечают, что с появлением российских поставщиков на рынке цены, хоть и ненамного, но пойдут вниз.

Ранее сообщалось, что стоимость клубники в середине мая снизилась в России на 28 процентов — сравнение производилось с предыдущем месяцем. По словам председателя Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислава Богданова, килограмм ягоды сегодня обойдется покупателю в среднем в 800 рублей. Эксперт отметил, что снижение цен связано с поступлением на рынок первого отечественного урожая.

