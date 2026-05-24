Казанцы жалуются на стоимость «черешни бизнес-класса»
Стоимость килограмма ягоды в столице Татарстана может превышать две тысячи рублей.
Казанцы жалуются на стоимость черешни в городе — по словам местных жителей, килограмм ягоды может стоить от 900 до 2,6 тысячи, что в четыре раза выше прошлогодних цен. Об этом сообщает Mash Iptash.
По словам продавцов, такое ценообразование связано с «несезоном российской черешни» — она еще не успела созреть, и потому прилавки пока заняты привозным товаром. Торговцы отмечают, что с появлением российских поставщиков на рынке цены, хоть и ненамного, но пойдут вниз.
Ранее сообщалось, что стоимость клубники в середине мая снизилась в России на 28 процентов — сравнение производилось с предыдущем месяцем. По словам председателя Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислава Богданова, килограмм ягоды сегодня обойдется покупателю в среднем в 800 рублей. Эксперт отметил, что снижение цен связано с поступлением на рынок первого отечественного урожая.
