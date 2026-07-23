Прокуратура обратилась в суд.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Земельный участок садового некоммерческого товарищества в Авиастроительном районе незаконно перешел 32-летнему мужчине. Его площадь составила шесть соток. А в качестве документа, подтверждающего собственность, он предоставил выписку из протокола общего собрания членов товарищества о распределении земельных участков между членами указанной некоммерческой организации.

Действительно, по закону члены некоммерческих организаций имеют право приобрести до 1 марта 2031 года находящийся в государственной или муниципальной собственности садовый или огородный земельный участок без проведения торгов в собственность бесплатно.

Однако, как выяснила прокуратура Татарстана, земельный участок в действительности не распределялся, этот вопрос на собраниях не обсуждался. В связи с чем участок выбыл из муниципальной собственности в нарушение установленной действующим законодательством процедуры. Ведомство обратилось в суд с иском о признании недействительной выписки из протокола общего собрания членов СНТ, истребовании земельного участка в муниципальную собственность.

Ранее сообщалось, что прокуратура вернула нижнекамцам доступ к берегу озера Юртово. Собственник участка загородил свободный проход к воде.

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