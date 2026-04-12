Общество
12 апреля 10:50
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Казанец устроил незаконную покерную игру у себя дома

Мужчина вовлёк в организацию азартных игр двух знакомых.

Автор фото: РИА Новости / habr

В Казани троих человек обвиняют в организации и проведении нелегальных азартных игр. Расследование завершено, дело передано в суд. Об этом сообщили в пресс-службе СК по Татарстану.

По данным следствия, в 2024 году один из обвиняемых арендовал помещение на улице Глушко и установил в нем оборудование для покера. Затем он привлек к организации игр двух знакомых, которые управляли игровым процессом.

Противоправную деятельность пресекли в феврале. Собрав доказательства, следователи утвердили обвинительное заключение и направили дело в суд.

Ранее мы писали о том, что четверо руководителей финансовой пирамиды Financial Trust из Сибири предстанут перед судом за мошенничество на сумму 27 миллионов рублей в Казани. Обвиняемым может грозить до 10 лет лишения свободы. В деле участвуют 25 пострадавших, каждый из них потерял более миллиона рублей в скам-проекте.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
Суд Казани выпустил Станислава Шевырева из-под домашнего ареста

Сроки следствия по делу основателя «Волги-Автодор» продлены на два месяца - до 14 июня.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В Казани задержали украинца, убившего сотрудника ОПК

Обвиняемый организовал убийство вместе с сообщниками год назад.

Mash
Опубликованы фото сбежавших из вагона в Чувашии заключенных

Преступники разбили окно во время стоянки и выпрыгнули — с тех пор их не удалось найти.

скриншот видео
Четыре человека погибли в ДТП с трактором в Татарстане

От полученных травм скончались два водителя и два пассажира.

Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
Суд Казани отправил бывшего прокурора-коррупционера Мухаметзянова в колонию

Подсудимый полностью признал вину.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы

В Госдуму внесен законопроект «О цифровой валюте», который определяет правила игры на российском крипторынке. Эксперты отмечают, что он схож с европейским, но все же уникальный. Не исключено, что его примут уже в весеннюю сессию.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
ЦБ остудил рост МФО: перехватить займ до зарплаты теперь удастся далеко не всем
Александра Шестакова / ИД «Вечерняя Казань»
Малодоступная ипотека и дорогие кредиты охладили рынок ИЖС
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.