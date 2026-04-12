Казанец устроил незаконную покерную игру у себя дома
Мужчина вовлёк в организацию азартных игр двух знакомых.
В Казани троих человек обвиняют в организации и проведении нелегальных азартных игр. Расследование завершено, дело передано в суд. Об этом сообщили в пресс-службе СК по Татарстану.
По данным следствия, в 2024 году один из обвиняемых арендовал помещение на улице Глушко и установил в нем оборудование для покера. Затем он привлек к организации игр двух знакомых, которые управляли игровым процессом.
Противоправную деятельность пресекли в феврале. Собрав доказательства, следователи утвердили обвинительное заключение и направили дело в суд.
Ранее мы писали о том, что четверо руководителей финансовой пирамиды Financial Trust из Сибири предстанут перед судом за мошенничество на сумму 27 миллионов рублей в Казани. Обвиняемым может грозить до 10 лет лишения свободы. В деле участвуют 25 пострадавших, каждый из них потерял более миллиона рублей в скам-проекте.
