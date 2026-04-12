Мужчина вовлёк в организацию азартных игр двух знакомых.

Автор фото: РИА Новости / habr

В Казани троих человек обвиняют в организации и проведении нелегальных азартных игр. Расследование завершено, дело передано в суд. Об этом сообщили в пресс-службе СК по Татарстану.



По данным следствия, в 2024 году один из обвиняемых арендовал помещение на улице Глушко и установил в нем оборудование для покера. Затем он привлек к организации игр двух знакомых, которые управляли игровым процессом.



Противоправную деятельность пресекли в феврале. Собрав доказательства, следователи утвердили обвинительное заключение и направили дело в суд.



