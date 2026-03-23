Казанским водителям объяснили, что делать при слепящем солнце
Блики на асфальте тоже могут дезориентировать.
Весеннее солнце опасно для водителей. Из-за низкого положения над горизонтом лучи бьют прямо в глаза, особенно утром и вечером, резко снижая видимость, предупредили в комитете по транспорту Казани.
Есть и скрытые факторы. Например, на стекле после зимы может остаться микроскопический налет грязи. На солнце он может стать мутной пеленой и преломлять свет. А если будет мокрый асфальт, то он будет работать как зеркало — блики дезориентируют и мешают правильно оценить дистанцию до машин.
В комитете посоветовали тщательно вымыть лобовое стекло изнутри, использовать очки с поляризационными линзами, чтобы погасить блики от воды и металла. Необходимо держать дистанцию с другими авто. Если солнце слепит, нужно быть готовым к тому, что впереди едущий водитель может резко затормозить, не увидев препятствия.
Ранее водителей предупредили о наступающих в Казани «днях жестянщика». На дорогах очень скользко из-за переменной оттепели и заморозков. Водителям рекомендуют не торопиться и кардинально поменять стиль управления авто.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
