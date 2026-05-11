Общество
11 мая 09:15
«Вечерняя Казань»

Казанский блогер отправился пешком в Казахстан с 17-килограммовым рюкзаком

Никита Кузнецов планирует пройти три тысячи километров, чтобы укрепить дружбу между народами.

Казанский блогер-путешественник Никита Кузнецов снова в пути. 9 мая он стартовал в новое пешее приключение — на этот раз его цель находится в Казахстане. Конечная точка маршрута — Алматы, а общая протяжённость пути составит около трёх тысяч километров. За спиной у Кузнецова рюкзак весом 17 килограммов.

Первые дни выдались непростыми. Первую ночь путешественника застали заморозки, поэтому спать пришлось не в палатке, а в придорожной гостинице. Уже после первого дня сильно устали ноги и плечи. За два дня он прошёл 58 километров.

Предыдущее своё путешествие — пеший переход в Иерусалим — Кузнецов завершил в декабре прошлого года. И в Татарстане его хорошо знают. По пути несколько водителей останавливались, чтобы пожелать удачи и сделать фото. А друзья подъехали прямо к трассе с угощением.

По плану, на шестой день пути блогер должен добраться до Набережных Челнов, затем взять курс на Уфу и дальше — в Казахстан. Сам Кузнецов говорит, что выбрал это направление, чтобы способствовать укреплению взаимопонимания между народами. Он надеялся найти казахстанского попутчика и пройти часть дороги вместе, но пока такого единомышленника не нашлось.

