Общество
10 марта 09:04
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Казанский блогер строит 16-метрового снеговика и уже побил рекорд России

Гаяз Искандаров уже превзошел кузбасского рекордсмена на 30 сантиметров.

Казанский блогер строит 16-метрового снеговика и уже побил рекорд России

Автор фото: соцсети

Известный казанский блогер Гаяз Искандаров реализует масштабный проект по строительству самого высокого снеговика в России. О ходе работ и поставленных целях он регулярно сообщает в своих соцсетях, пишет «Коммерсантъ Казань».

Возведение необычной конструкции идет уже две недели. За это время высота снежной скульптуры достигла порядка 12 метров. Сам инициатор проекта заявил, что уже официально превзошел предыдущее рекордное достижение — снеговика высотой 11,73 метра, построенного в Кемеровской области в 2022 году.

«Установил рекорд России по самому большому снеговику, но я еще не остановился», — подчеркнул Искандаров. Его цель — 16 метров.

Окончательные итоги подведут после завершения работ и официального замера финальной высоты снежной фигуры.

Ранее сообщалось, что жительница Татарстана установила необычный рекорд, родив в 57 лет. Самым возрастным отцом стал 64-летний мужчина.

Все самое интересное в нашем телеграм-канале.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Цены на бензин в России поползли вверх из-за конфликта на Ближнем Востоке

Россия пока держит розницу под контролем, но биржевые котировки уже растут — вслед за мировыми.

НАСА
Падения кометы на Солнце в начале апреля ждут ученые

Последние дни жизни небесного тела, вероятно, получится увидеть невооруженным глазом, в том числе с территории России.

Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Умер один из сооснователей радиостанции «Эхо Москвы»

Последние три года Сергей Игнатов боролся с онкологией.

Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
Субподрядчик ПАО «Туполев» получил «условку» по делу о хищении 148 миллионов

Суд обязал фигуранта дела Евгения Половкина выплатить 1,4 миллиона рублей.

скриншот видео
ФСБ задержала сотрудников «Флота РТ» по подозрению в вымогательстве взяток

Уголовные дела возбуждены по статьям о получении взятки и посредничестве во взяточничестве.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств

В 2025 году индекс промышленности вырос на 9,9%, опередив общероссийские показатели. Республика научилась жить в новой реальности, когда «нефтянка» больше не кормит бюджет. Но остаются уязвимости, которые ставят под удар отдельные отрасли.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Программа долгосрочных сбережений не хайпанула у молодежи
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.