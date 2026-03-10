Казанский блогер строит 16-метрового снеговика и уже побил рекорд России
Гаяз Искандаров уже превзошел кузбасского рекордсмена на 30 сантиметров.
Известный казанский блогер Гаяз Искандаров реализует масштабный проект по строительству самого высокого снеговика в России. О ходе работ и поставленных целях он регулярно сообщает в своих соцсетях, пишет «Коммерсантъ Казань».
Возведение необычной конструкции идет уже две недели. За это время высота снежной скульптуры достигла порядка 12 метров. Сам инициатор проекта заявил, что уже официально превзошел предыдущее рекордное достижение — снеговика высотой 11,73 метра, построенного в Кемеровской области в 2022 году.
«Установил рекорд России по самому большому снеговику, но я еще не остановился», — подчеркнул Искандаров. Его цель — 16 метров.
Окончательные итоги подведут после завершения работ и официального замера финальной высоты снежной фигуры.
