Общество
28 мая 12:23
Наиль Вильданов

Журналист

Казанский онколог заявил, что пока нет данных, какой вид рака вызывают вейпы

Классическое курение может привести к 11 видам соответствующих патологий.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Классическое курение вызывает большое количество онкологических заболеваний в организме, однако соответствующих рандомизированных и доказанных исследований по поводу курения электронных сигарет, включая вейпы, нет. Об этом сообщил врач-онколог Республиканского клинического онкологического диспансера Альберт Сигал.

По его словам, те люди, которые курят вейпы, могут столкнуться с последствиями для здоровье через 15-20 лет.

Врач напомнил, что курение обычных сигарет может стать причиной 11 видов патологий. В списке — рак гортани, рак желудка, рак легкого, рак пищевода и другие.

- Мы не можем относиться с осуждением к курящим пациентам, потому что 80 процентов пациентов, особенно мужского пола, — это курящие люди, — заметил онколог.

Сигал напомнил, что в случае с мелкоклеточным раком легкого фактор курения может стать причиной рецидива болезни.

Ранее мы писали, что Госдума хочет дать право регионам самим запрещать продажу вейпов. Об этом просят родители, педагогическое и медицинское сообщества.

