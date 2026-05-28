Казанский онколог заявил, что пока нет данных, какой вид рака вызывают вейпы
Классическое курение может привести к 11 видам соответствующих патологий.
Классическое курение вызывает большое количество онкологических заболеваний в организме, однако соответствующих рандомизированных и доказанных исследований по поводу курения электронных сигарет, включая вейпы, нет. Об этом сообщил врач-онколог Республиканского клинического онкологического диспансера Альберт Сигал.
По его словам, те люди, которые курят вейпы, могут столкнуться с последствиями для здоровье через 15-20 лет.
Врач напомнил, что курение обычных сигарет может стать причиной 11 видов патологий. В списке — рак гортани, рак желудка, рак легкого, рак пищевода и другие.
- Мы не можем относиться с осуждением к курящим пациентам, потому что 80 процентов пациентов, особенно мужского пола, — это курящие люди, — заметил онколог.
Сигал напомнил, что в случае с мелкоклеточным раком легкого фактор курения может стать причиной рецидива болезни.
Ранее мы писали, что Госдума хочет дать право регионам самим запрещать продажу вейпов. Об этом просят родители, педагогическое и медицинское сообщества.
