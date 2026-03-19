Общество
19 марта 11:15
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Казанский застройщик вложился в новый проект в одном из российских регионов

Строительство ЖК «Бархат.Сити» начнется в престижной локации Московской области, на это «Глобалстрой» потратит 8,1 миллиарда рублей.

Автор фото: yandex.ru/maps

ВТБ открыл кредитную линию в размере 8,1 миллиарда рублей на строительство жилого комплекса «Бархат.Сити» в г.о. Мытищи Московской области. Заемщиком выступает одна из крупнейших строительных компаний Республики Татарстан – «Глобалстрой».

ЖК «Бархат.Сити» возводится в самом центре г.о. Мытищи, на пересечении улиц Колпакова и Новомытищинского проспекта, напротив центрального парка Мира. В рамках проекта до конца сентября 2028 года планируется построить жилой дом, состоящий из 5 корпусов, общей площадью 68,2 тысячи квадратных метров. Комплекс предложит 728 квартир с эргономичными планировочными решениями, высокими потолками и панорамными окнами на верхних этажах. Инфраструктура включает двухуровневую парковку, благоустроенную территорию с закрытыми дворами и зонами отдыха.

«Глобалстрой» - проверенный партнер банка ВТБ в Татарстане. В настоящий момент у банка с компанией действует два кредитных соглашения на общую сумму более 20 миллиардов. Финансирование нового проекта осуществляется в рамках договора о комплексном развитии территории городского округа Мытищ, поэтому имеет выраженную социальную направленность. Застройщик выполняет обязательства по финансированию учреждений системы образования и развитие системы здравоохранения на вверенной территории», — отметила Марьям Давлетшина, управляющий ВТБ в Татарстане — вице-президент банка.

«ВТБ является надежным финансовым партнером в реализации наших амбициозных проектов. Строительство ЖК «Бархат.Сити» в престижной локации Московской области – важный стратегический шаг для нашей компании. Поддержка банка позволяет нам не только гарантировать высокие темпы и качество строительства, но и в полном объеме выполнить все социальные обязательства в рамках договора КРТ», — прокомментировал Ильшат Загидуллин, генеральный директор «Глобалстрой».

