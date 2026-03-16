Казанский ЖК вошел в список лучших жилых комплексов России
В конкурсе участвовало 1,5 тысячи новостроек, которые оценивали по 133 параметрам.
Микрорайон в селе Усады «Южный парк» занял третье место в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Республике Татарстан, доступное жилье». В конкурсе участвовало еще полторы тысячи проектов от 700 застройщиков. Об этом сообщает пресс-служба казанской компании «Суварстроит».
ЖК оценивали по 133 параметрам, объединенным в 17 групп. Большинство из критериев взяли из Стандарта комплексного развития территорий, разработанного Минстроем России и ДОМ.РФ.
«Южный парк» полностью сдали только в 2025 году. Разные корпуса вводили в эксплуатацию с 2015 года. Последней сдали очередь на 1955 квартир.
Новый жилой квартал собираются построить и рядом с Фабрикой Алафузова в Казани. На улице Гладилова планируют полную перестройку промзоны, а число квартир увеличится до двух тысяч. Там смогут жить свыше пяти тысяч человек.
