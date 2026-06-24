В дело вмешалась прокуратура.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Прокуратура Вахитовского района Казани, проверив исполнение трудового законодательства в КМУ «Двигательмонтаж», выявила нарушения, сообщает пресс-служба надзорного ведомства Татарстана.

Были нарушены, в частности, права работников. Так, задолженность по выплате заработной платы 150 работникам с марта 2026 года превысила 15 миллионов рублей.

В отношении юридического лица было возбуждено административное дело по факту невыплаты заработной платы в установленный срок. После этого руководство компании полностью погасило задолженность перед сотрудниками, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Ранее сообщалось, что в ООО «Структура Сервис» Альметьевска погасили долг по зарплате в 650 тысяч. На должностное лицо наложен штраф в 20 тысяч рублей.

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