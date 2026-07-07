Общество
7 июля 12:23
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«Вечерняя Казань»

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Каждый пятый казанец начинает работать только через полчаса после приезда в офис

Быстрее всего приступают к обязанностям сотрудники с зарплатой от 150 тысяч рублей.

Каждый пятый казанец начинает работать только через полчаса после приезда в офис

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Лишь 36 процентов трудоустроенных жителей Казани начинают выполнять задачи через 5-10 минут после прихода на рабочее место, а 28 процентов включаются в процесс практически мгновенно — за пять минут. При этом 21 процент раскачивается от 10 до 30 минут, шесть процентов — до часа, а два процента позволяют себе отдых более часа после начала работы. Об этом сообщает SuperJob по результатам опроса.

В среднем казанцы приступают к своим обязанностям за 14 минут, и быстрее начинают работать сотрудники старше 35 лет. Их средний промежуток составляет 13 минут. Медленнее включаются в работу молодые люди до 35 лет — за 15 минут. Из тех, кто раскачивается меньше пяти минут, большую часть составляют работники старше 45 лет.

Быстрее всего приступают к обязанностям сотрудники с зарплатой от 150 тысяч рублей — всего за 12 минут, при этом 35 процентов высокооплачиваемых специалистов начинает работать сразу.

Среди представителей различных профессий самыми быстрыми оказались операторы кол-центров, которые начинают работать всего через девять минут после начала дня. Около 10 минут отдыхают менеджеры по логистике и экономисты. Маркетологи, снабженцы и офис-менеджеры раскачиваются в течение 11 минут, продавцы и учителя — 17 минут, медсестры — 20 минут, а пиарщики — 22 минуты.


Ранее сообщалось, что в Казани уровень скрытой безработицы остается стабильным. Потеря работы грозит 384 жителям, которые работают на 63 предприятиях.


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