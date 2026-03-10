Каждый пятый татарстанец перестал задерживаться на работе благодаря ИИ
Юристы, ученые и айтишники делегировали рутину нейросетям и стали уходить домой вовремя. Половина опрошенных признались, что работают продуктивнее.
Эксперты hh.ru опросили работающих жителей Татарстана и выяснили, как внедрение нейросетей меняет их трудовые будни. Оказалось, 20 процентов сотрудников передали рутину ИИ и теперь вовремя уходят домой. У 10 процентов появилось больше сил и времени благодаря помощи искусственного интеллекта.
Чаще всего о сокращении переработок заявляют юристы (31 процент), работники науки и образования (23 процента) и айтишники (19 процентов). Половина опрошенных (50 процентов) признались, что с нейросетями стали продуктивнее, а 42 процента освоили новые навыки. Для 40 процентов работа стала интереснее, а 24 процента стали допускать меньше ошибок — особенно это оценили финансисты и бухгалтеры (41 процент).
Сфера искусства и медиа тоже в плюсе: 70 процентов таких специалистов работают эффективнее, а 48 процентов занимаются больше творчеством, чем рутиной. 5 процентов респондентов (особенно строители и айтишники) отметили, что работа стала безопаснее. У 13 процентов (юристы и маркетологи) появился дополнительный доход.
Только 7 процентов сказали, что нейросети ничего не изменили. Остальные активно делегируют рутину: 9 процентов передали ИИ 80–100 процентов текучки, 25 процентов — от половины до 80 процентов, еще четверть — от трети до половины.
«ИИ дает конкурентное преимущество тем, кто быстро адаптируется. Особенно активны маркетологи (82 процента) и айтишники (66 процентов), но нейросети проникают и в традиционные сферы — строительство, производство, сельское хозяйство», — комментирует Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.
