В среднем за год цена на обучение в ВУЗе выросла на 10-35 процентов.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Казанский федеральный университет не видит проблемы в ограничении мест платного приема, рассказала проректор по образовательной деятельности КФУ Екатерина Турилова.

- Мы не заметили особой проблемы с этой ситуацией, поскольку последние несколько лет мы взяли устойчивое направление на уменьшение количества мест, на уменьшение контингента, в том числе и в рамках платного приема. Все для того, чтобы поддерживать высокий уровень качества образования, возможности нашей инфраструктуры, - отметила Турилова.

Для поступления на 2026/2027 учебный год в университете (включая филиалы) откроют 5934 места. За год обучение на «платке» в КФУ подорожало на 10–35 процентов. Для платного приема ограничат направления «Международные и политические науки», «Медиа и коммуникации», «Гуманитарные науки и сервис», а также «Здравоохранение и право».

Ранее мы также писали, что в наступающем учебном году в России впервые ограничат прием не только на бюджетные места, но и на платные. Татарстан не оказался исключением. С нового учебного года платные места в вузы будут квотироваться. Такое ограничение затронет 28 направлений бакалавриата и 12 — специалитета.

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