Кипшидзе: «Пасха — это не гастрономический фестиваль куличей»
Вместо лишних трат следует отправить 100 таких кексов в помощь бойцам на СВО, заявили в церкви.
Сладкие куличи по новым рецептам не соответствуют духу Пасхи. Об этом сообщает RT, цитируя зампреда синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и со СМИ Вахтанга Кипшидзе.
Этот праздник вовсе не должен становиться «гастрономическим фестивалем» и поводом сравнивать работы кондитеров. Кипшидзе сравнил такое отношение с походом в театр ради вкусного перекуса в антракте. Религия же всегда ратует за умеренность, а роскошь, доступная не всем, противоречит замыслу Пасхи.
Верующему человеку, который может купить кулич за 100 тысяч рублей, следует отправить 100 куличей на СВО в помощь православным бойцам, подытожил деятель.
Ранее мы писали, как татарстанцы относятся к Пасхе. Самой популярной пасхальной традицией в Приволжском федеральном округе является украшение и окрашивание яиц — это делают 68% жителей.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
