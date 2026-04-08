Общество
8 апреля 16:22
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Кипшидзе: «Пасха — это не гастрономический фестиваль куличей»

Вместо лишних трат следует отправить 100 таких кексов в помощь бойцам на СВО, заявили в церкви.

Автор фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Сладкие куличи по новым рецептам не соответствуют духу Пасхи. Об этом сообщает RT, цитируя зампреда синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и со СМИ Вахтанга Кипшидзе.

Этот праздник вовсе не должен становиться «гастрономическим фестивалем» и поводом сравнивать работы кондитеров. Кипшидзе сравнил такое отношение с походом в театр ради вкусного перекуса в антракте. Религия же всегда ратует за умеренность, а роскошь, доступная не всем, противоречит замыслу Пасхи.

Верующему человеку, который может купить кулич за 100 тысяч рублей, следует отправить 100 куличей на СВО в помощь православным бойцам, подытожил деятель.

Ранее мы писали, как татарстанцы относятся к Пасхе. Самой популярной пасхальной традицией в Приволжском федеральном округе является украшение и окрашивание яиц — это делают 68% жителей.

