Уже действующие стандарты распространяются только на изделия из пшеничной муки, не затрагивая экзотические блюда.

Автор фото: Виталий Аньков / РИА Новости

С 1 сентября в стране начнет действовать ГОСТ на китайскую лапшу из кукурузного или картофельного крахмала — фунчозу. Блюдо должно представлять из себя нитеобразные макароны с поперечным сечением, одинарные или согнутые пополам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Росстандарт.

На данный момент имеющийся ГОСТ действует только на макароны из пшеничной муки, тем самым не затрагивая фунчозу. По новым правилам длина изделия не должна превышать 70 сантиметров и иметь долю воды до 12 процентов. После варки китайское блюдо не должно слипаться и терять форму.

Как объяснили в Росстандарте, фунчоза имеет свой собственный вкус, поэтому посторонние привкусы и запахи не допускаются. Если в составе кукурузный крахмал, то цвет должен быть серовато-белым, а если картофельный — то кремово-белым. Поверхность лапши должна быть гладкой, но небольшие шероховатости допускаются.

Фунчозу повсеместно используют в салатах, супах и в качестве самостоятельного блюда, поэтому было важно установить ее точные характеристики.

Ранее сообщалось, что ГОСТ в России теперь введут и на детские парикмахерские. В салонах разрешили делать щадящие окрашивания, временные татуировки и прокол мочек ушей.

