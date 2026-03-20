Общество
20 марта 13:26
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Клещевым энцефалитом можно заразиться без укуса, предупредили в Роспотребнадзоре

К примеру, вирус также может попасть в молоко, если животное было укушено.

Автор фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Клещевым энцефалитом можно заразиться и без укуса клеща, если не прокипятить молоко или раздавить его руками, предупредила руководитель управления Роспотребнадзора Калининградской области Елена Бабура. Об этом сообщает РИА Новости.

В основном заражение энцефалитом происходит при присасывании зараженных клещей. Однако вирус также может попасть в молоко, если животное было укушено клещом. Таким образом, по ее словам, риск представляет не только молоко, но и молочные продукты, не прошедшие тепловую обработку.

Если раздавить инфицированного клеща или расчесать укус, то можно также заразиться, предупредила эксперт.

Ранее сообщалось, что в Нурлатском районе Татарстана предупредили о начале сезона активности клещей, он ожидается ранней весной при потеплении до +5-7 градусов и таянии снега. Для защиты от клещей рекомендуется надевать специальные защитные костюмы, обрабатывать одежду аэрозольными химическими средствами, а помимо этого не забывать проводить проверку одежды и тела при возвращении домой.

Также говорилось, что биолог предупредил о рекордном нашествии клещей в этом году. Из-за обильных снегопадов и отсутствия сильных морозов паразиты отлично перезимовали и выйдут на охоту уже в марте.

Верховный суд Татарстана «простил» убийство Эмилю Бикбову с третьего раза

Апелляционная инстанция согласилась с невиновностью гражданина Узбекистана в преступлении 18-летней давности.

скриншот видео
Мошенники извращенно издевались над дочерью убитой в Москве предпринимательницы

Обвиняемого в убийстве якобы заставили сутки удерживать девочку в квартире.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Россиянам предлагают дать право управлять отоплением в квартирах

Мера позволит платить только за фактическое потребление тепла.

gossov.tatarstan.ru
Марата Ахметова сделали и. о. председателя Госсовета Татарстана

На открытии заседания совета Фарид Мухаметшин заявил, что готовится покинуть пост.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В Подмосковье зарезали 12-летнего мальчика

Мать ребенка сейчас в реанимации.

Аналитика

Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция

Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже
