Автор фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Клещевым энцефалитом можно заразиться и без укуса клеща, если не прокипятить молоко или раздавить его руками, предупредила руководитель управления Роспотребнадзора Калининградской области Елена Бабура. Об этом сообщает РИА Новости.

В основном заражение энцефалитом происходит при присасывании зараженных клещей. Однако вирус также может попасть в молоко, если животное было укушено клещом. Таким образом, по ее словам, риск представляет не только молоко, но и молочные продукты, не прошедшие тепловую обработку.

Если раздавить инфицированного клеща или расчесать укус, то можно также заразиться, предупредила эксперт.

Ранее сообщалось, что в Нурлатском районе Татарстана предупредили о начале сезона активности клещей, он ожидается ранней весной при потеплении до +5-7 градусов и таянии снега. Для защиты от клещей рекомендуется надевать специальные защитные костюмы, обрабатывать одежду аэрозольными химическими средствами, а помимо этого не забывать проводить проверку одежды и тела при возвращении домой.

Также говорилось, что биолог предупредил о рекордном нашествии клещей в этом году. Из-за обильных снегопадов и отсутствия сильных морозов паразиты отлично перезимовали и выйдут на охоту уже в марте.

