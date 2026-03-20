Клещевым энцефалитом можно заразиться без укуса, предупредили в Роспотребнадзоре
К примеру, вирус также может попасть в молоко, если животное было укушено.
Клещевым энцефалитом можно заразиться и без укуса клеща, если не прокипятить молоко или раздавить его руками, предупредила руководитель управления Роспотребнадзора Калининградской области Елена Бабура. Об этом сообщает РИА Новости.
В основном заражение энцефалитом происходит при присасывании зараженных клещей. Однако вирус также может попасть в молоко, если животное было укушено клещом. Таким образом, по ее словам, риск представляет не только молоко, но и молочные продукты, не прошедшие тепловую обработку.
Если раздавить инфицированного клеща или расчесать укус, то можно также заразиться, предупредила эксперт.
Ранее сообщалось, что в Нурлатском районе Татарстана предупредили о начале сезона активности клещей, он ожидается ранней весной при потеплении до +5-7 градусов и таянии снега. Для защиты от клещей рекомендуется надевать специальные защитные костюмы, обрабатывать одежду аэрозольными химическими средствами, а помимо этого не забывать проводить проверку одежды и тела при возвращении домой.
Также говорилось, что биолог предупредил о рекордном нашествии клещей в этом году. Из-за обильных снегопадов и отсутствия сильных морозов паразиты отлично перезимовали и выйдут на охоту уже в марте.
Апелляционная инстанция согласилась с невиновностью гражданина Узбекистана в преступлении 18-летней давности.
Обвиняемого в убийстве якобы заставили сутки удерживать девочку в квартире.
Мера позволит платить только за фактическое потребление тепла.
На открытии заседания совета Фарид Мухаметшин заявил, что готовится покинуть пост.
Мать ребенка сейчас в реанимации.
Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.