Целые поголовья коров в селах насильно изъяли и утилизировали, хотя жители были уверены, что у их животных нет бешенства и пастереллеза.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Заново завести рогатый скот пострадавшие фермеры Сибири и Поволжья смогут только через четыре-пять месяцев. Такой срок обычно называют ветеринары, заявил министр сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов. Об этом сообщает ТАСС.



По словам Шинделова, многие хозяйства уже первично обработали, скоро начнется второй и третий этапы дезинфекции. После этого составы смывают.



Со слов министра, бешенство и пастереллез нашли у коров еще в начале марта. В регионе введен карантин, документы об этом предоставят населению. Фермеры, по его словам, будут получать ежемесячную компенсацию в размере среднедушевого прожиточного минимума области. Хозяйства, лишившиеся скота, получат выплату в 170 рублей за один килограмм животного.



Напомним, что жители потеряли целые стада в селах Сибири и Поволжья. Животных насильно изымали и сжигали. Официальная причина утилизации — вспышки бешенства и пастереллеза. Однако, как заявили местные, коровы спокойно функционируют и дают молоко. Его все пьют, едят мясо и никто не болеет. Для многих хозяйство — основной источник дохода.



Остановить живодерство самим у жителей не получаются - теперь они вынуждены обращаться к пользователям соцсетей, знаменитостям, чтобы те осветили проблему.



Также жители сел Козиха, Берёзовка, Новопичугово, Верх-Чик, Малый Чик, Филиппово и Пролетарский записали видеообращение к президенту Владимиру Путину и главе СК Александру Бастрыкину, в котором просят защитить скот.

