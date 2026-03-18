Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Сезон речной навигации в Татарстане стартует с 24 апреля. А первый рейс запустят 1 мая, сообщили «Вечерней Казани» во Флот РТ. В прошлом году сезон начался с 24 апреля.

Судя по информации с сайте первые билеты доступны на рейс Казань-Свияжск с 1 мая. Путь займет 45 минут (с 9:00 до 9:45). Рейсы будут ежедневными.

Ранее сообщалось, что в мае от Казани до Челнов запустят речной транспорт. Междугородние водные рейсы планируются по пятницам, субботам и воскресеньям каждую неделю.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.