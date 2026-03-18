Когда в Татарстане откроется речная навигация
В прошлом году первый рейс запустили 25 апреля.
Сезон речной навигации в Татарстане стартует с 24 апреля. А первый рейс запустят 1 мая, сообщили «Вечерней Казани» во Флот РТ. В прошлом году сезон начался с 24 апреля.
Судя по информации с сайте первые билеты доступны на рейс Казань-Свияжск с 1 мая. Путь займет 45 минут (с 9:00 до 9:45). Рейсы будут ежедневными.
Ранее сообщалось, что в мае от Казани до Челнов запустят речной транспорт. Междугородние водные рейсы планируются по пятницам, субботам и воскресеньям каждую неделю.
Суд встал на сторону Юлии Урманчеевой.
Мера позволит платить только за фактическое потребление тепла.
Мужчина разбил витрину и поджег петарду.
На открытии заседания совета Фарид Мухаметшин заявил, что готовится покинуть пост.
Мать ребенка сейчас в реанимации.
Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.