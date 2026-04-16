Общество
16 апреля 12:33
Автор материала:Дилия Мингазова

Когда ИИ будет готов заменить учителей в Татарстане

Школа не может остаться в стороне, когда ИИ везде, уверены в министерстве.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Заменит ли учителей республики искусственный интеллект, раскрыл на брифинге заместитель министра образования и науки Татарстана Рамис Музипов.

По словам замминистра, сегодня и в будущем возможности заменить преподавателей на ИИ нет. Но нейросеть может помочь им лучше вести уроки.

- Искусственный интеллект способен обеспечить колоссальную поддержку, помощь. Мы как раз ведём работу для того, чтобы в системе образования повысить качество, повысить мотивацию и улучшить в целом систему образования и оказать поддержку работникам, - рассказал Музипов.

ИИ в школе можно разделить на два блока. Первая часть - это подготовка кадров. Школа не может остаться в стороне, когда ИИ везде, пояснил спикер. С искусственным интеллектом начинают знакомить со школьной скамьи.

Второй блок - внедрение ИИ в саму систему образования, работа в этом направлении уже начата. Например, сегодня учитель уже может загрузить свой урок в ИИ - нейросеть оценит и даст непосредственные рекомендации по улучшению качества работы как педагогического работника, так и по персонализации обучения.

Ранее мы писали, что в Татарстане запускают программу по обучению педагогов технологиям искусственного интеллекта. Планируется, что курсы пройдут 600 школьных учителей и 100 преподавателей профессиональных образовательных учреждений. Финансирование направит Минобрнауки республики, а субсидии получит Институт развития образования РТ.

Популярное
ГУ МЧС России по Татарстану
Приговор экс-начотдела МЧС Татарстана Линару Сунгатуллину не устоял в кассации

Дело осужденного на 10 лет «строгача» полковника чрезвычайного ведомства вернулось в апелляционную инстанцию.

Mash
Опубликованы фото сбежавших из вагона в Чувашии заключенных

Преступники разбили окно во время стоянки и выпрыгнули — с тех пор их не удалось найти.

Управление Роспотребнадзора по РТ
Работа базовой станции сотовой связи «ВымпелКом» в Казани приостановлена

Суд запретил деятельность на 60 суток.

источник «Вечерней Казани»
Балконы на Хади Такташа в Казани оказались опасными для жизни после ремонта

В домах напротив нового театра Камала проводят обновление фасадов — жителей заставили переустанавливать кондиционеры за свой счет и построили хлипкую конструкцию из листов металла с низкими перилами.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В трех районах Казани на сутки отключат воду из-за работ на трубопроводе

Воды не будет с 1:00 14 апреля.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке

Власти хотят модернизовать семейную ипотеку. Размер лимита для регионов с дорогим жильем предлагают повысить вдвое и «привязать» к площади жилья и числу детей в семье. Эксперты считают: это поднимет спрос, но повысит стоимость квартир.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
ЦБ остудил рост МФО: перехватить займ до зарплаты теперь удастся далеко не всем
