Когда ИИ будет готов заменить учителей в Татарстане
Школа не может остаться в стороне, когда ИИ везде, уверены в министерстве.
Заменит ли учителей республики искусственный интеллект, раскрыл на брифинге заместитель министра образования и науки Татарстана Рамис Музипов.
По словам замминистра, сегодня и в будущем возможности заменить преподавателей на ИИ нет. Но нейросеть может помочь им лучше вести уроки.
- Искусственный интеллект способен обеспечить колоссальную поддержку, помощь. Мы как раз ведём работу для того, чтобы в системе образования повысить качество, повысить мотивацию и улучшить в целом систему образования и оказать поддержку работникам, - рассказал Музипов.
ИИ в школе можно разделить на два блока. Первая часть - это подготовка кадров. Школа не может остаться в стороне, когда ИИ везде, пояснил спикер. С искусственным интеллектом начинают знакомить со школьной скамьи.
Второй блок - внедрение ИИ в саму систему образования, работа в этом направлении уже начата. Например, сегодня учитель уже может загрузить свой урок в ИИ - нейросеть оценит и даст непосредственные рекомендации по улучшению качества работы как педагогического работника, так и по персонализации обучения.
Ранее мы писали, что в Татарстане запускают программу по обучению педагогов технологиям искусственного интеллекта. Планируется, что курсы пройдут 600 школьных учителей и 100 преподавателей профессиональных образовательных учреждений. Финансирование направит Минобрнауки республики, а субсидии получит Институт развития образования РТ.
