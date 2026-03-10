Общество
10 марта 13:26
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Когда россиян вывезут с Ближнего Востока, рассказали туроператоры

Наиболее сложной ситуация остается на островных и азиатских направлениях, где сохраняются постоянные ограничения на вылет.

Когда россиян вывезут с Ближнего Востока, рассказали туроператоры

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

К позднему вечеру 10 марта 90 процентов клиентов туроператоров вернутся в Россию из шести стран Персидского залива, куда Минэкономразвития категорически не рекомендует ездить на данный момент. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В организации отметили, что на опасной территории останутся около трех тысяч туристов. Крупнейшие туроператоры FUN&SUN, Space Travel и «Русский Экспресс» уже вывезли свыше 80 процентов своих клиентов. PEGAS Touristik вернул почти всех туристов из ОАЭ, а еще несколько человек вылетят сегодня и завтра рейсами авиакомпаний Air Arabia и Flydubai.

Сложной остается ситуация в Азии и на островах. Больше всего не повезло поехавшим на Занзибар, откуда физически сложно улететь, на Шри-Ланку и Мальдивы, поскольку Air Arabia ограничен в вылетах, а также в Таиланд, где ждут восстановления транзитных рейсов. В этих местах находится около 1,3 тысячи соотечественников, которые ждут возможности вернуться домой.

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» с 12 марта отменяет все рейсы в ОАЭ. До 11 марта авиакомпания совершит оставшиеся рейсы, чтобы вывезти 7,6 тысячи человек с уже купленными билетами.

Все самое интересное в нашем телеграм-канале.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Цены на бензин в России поползли вверх из-за конфликта на Ближнем Востоке

Россия пока держит розницу под контролем, но биржевые котировки уже растут — вслед за мировыми.

НАСА
Падения кометы на Солнце в начале апреля ждут ученые

Последние дни жизни небесного тела, вероятно, получится увидеть невооруженным глазом, в том числе с территории России.

Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Умер один из сооснователей радиостанции «Эхо Москвы»

Последние три года Сергей Игнатов боролся с онкологией.

Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
Субподрядчик ПАО «Туполев» получил «условку» по делу о хищении 148 миллионов

Суд обязал фигуранта дела Евгения Половкина выплатить 1,4 миллиона рублей.

скриншот видео
ФСБ задержала сотрудников «Флота РТ» по подозрению в вымогательстве взяток

Уголовные дела возбуждены по статьям о получении взятки и посредничестве во взяточничестве.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств

В 2025 году индекс промышленности вырос на 9,9%, опередив общероссийские показатели. Республика научилась жить в новой реальности, когда «нефтянка» больше не кормит бюджет. Но остаются уязвимости, которые ставят под удар отдельные отрасли.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Программа долгосрочных сбережений не хайпанула у молодежи
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.