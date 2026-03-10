Наиболее сложной ситуация остается на островных и азиатских направлениях, где сохраняются постоянные ограничения на вылет.

К позднему вечеру 10 марта 90 процентов клиентов туроператоров вернутся в Россию из шести стран Персидского залива, куда Минэкономразвития категорически не рекомендует ездить на данный момент. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В организации отметили, что на опасной территории останутся около трех тысяч туристов. Крупнейшие туроператоры FUN&SUN, Space Travel и «Русский Экспресс» уже вывезли свыше 80 процентов своих клиентов. PEGAS Touristik вернул почти всех туристов из ОАЭ, а еще несколько человек вылетят сегодня и завтра рейсами авиакомпаний Air Arabia и Flydubai.

Сложной остается ситуация в Азии и на островах. Больше всего не повезло поехавшим на Занзибар, откуда физически сложно улететь, на Шри-Ланку и Мальдивы, поскольку Air Arabia ограничен в вылетах, а также в Таиланд, где ждут восстановления транзитных рейсов. В этих местах находится около 1,3 тысячи соотечественников, которые ждут возможности вернуться домой.



Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» с 12 марта отменяет все рейсы в ОАЭ. До 11 марта авиакомпания совершит оставшиеся рейсы, чтобы вывезти 7,6 тысячи человек с уже купленными билетами.

