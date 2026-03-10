Когда россиян вывезут с Ближнего Востока, рассказали туроператоры
Наиболее сложной ситуация остается на островных и азиатских направлениях, где сохраняются постоянные ограничения на вылет.
К позднему вечеру 10 марта 90 процентов клиентов туроператоров вернутся в Россию из шести стран Персидского залива, куда Минэкономразвития категорически не рекомендует ездить на данный момент. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).
В организации отметили, что на опасной территории останутся около трех тысяч туристов. Крупнейшие туроператоры FUN&SUN, Space Travel и «Русский Экспресс» уже вывезли свыше 80 процентов своих клиентов. PEGAS Touristik вернул почти всех туристов из ОАЭ, а еще несколько человек вылетят сегодня и завтра рейсами авиакомпаний Air Arabia и Flydubai.
Сложной остается ситуация в Азии и на островах. Больше всего не повезло поехавшим на Занзибар, откуда физически сложно улететь, на Шри-Ланку и Мальдивы, поскольку Air Arabia ограничен в вылетах, а также в Таиланд, где ждут восстановления транзитных рейсов. В этих местах находится около 1,3 тысячи соотечественников, которые ждут возможности вернуться домой.
Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» с 12 марта отменяет все рейсы в ОАЭ. До 11 марта авиакомпания совершит оставшиеся рейсы, чтобы вывезти 7,6 тысячи человек с уже купленными билетами.
Все самое интересное в нашем телеграм-канале.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Россия пока держит розницу под контролем, но биржевые котировки уже растут — вслед за мировыми.
Последние дни жизни небесного тела, вероятно, получится увидеть невооруженным глазом, в том числе с территории России.
Последние три года Сергей Игнатов боролся с онкологией.
Суд обязал фигуранта дела Евгения Половкина выплатить 1,4 миллиона рублей.
Уголовные дела возбуждены по статьям о получении взятки и посредничестве во взяточничестве.
В 2025 году индекс промышленности вырос на 9,9%, опередив общероссийские показатели. Республика научилась жить в новой реальности, когда «нефтянка» больше не кормит бюджет. Но остаются уязвимости, которые ставят под удар отдельные отрасли.